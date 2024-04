De verrijzenis van Union en een vleugje toverdrank bij Club, met Hayen als Panoramix: "Een extreme make-over"

We zitten precies halfweg de Champion's Play-offs in de Jupiler Pro League en het lijkt erop dat er nog drie teams in de running zijn om kampioen te worden. Drie, want Union is ook weer springlevend na zijn eerste overwinning. Onze commentator Tom Boudeweel fileert speeldag 5 in de play-offs om de titel.

De opluchting in Union zal heel groot zijn, ja. Want de voorbije dagen en weken werd zowat alles bij de Brusselaars in vraag gesteld. De spelers, de

Daarin maakte het toch indruk met zijn voetbal, zijn teamspirit, een sterk collectief. Dat was de voorbije weken wat minder. En het verschil met leider Anderlecht is nu slechts 3 punten.

Nu maakte Amoura meteen de 0-2 en was de wedstrijd gespeeld. Puertas en Amoura, dat zijn net twee spelers die het verschil maakten in de sterke competitie van Union.

Gisteravond heeft Union zijn momenten wel gepakt. Want de voorbije 4 matchen in deze play-offs had Union ook wel kansen, maar toen liep er altijd wel iets mis. Ook in de eigen verdediging.

Vorig seizoen teerde Antwerp op zijn ijzersterke defensie, doelman inclusief. En was 1 doelpunt per wedstrijd soms genoeg om te winnen. Nu moet Alderweireld 20 minuten voor tijd al in de loopgraven gaan vechten voorin. Gisteren: één schot tussen de palen. Van Bommel zag er een beetje radeloos, een beetje moedeloos uit.

Ook al omdat hij vaak in het middenveld moest spelen. Ik heb het nooit een goeie zet gevonden. Hij lijkt nu ook fysiek helemaal op. Eén doelpunt in 5 wedstrijden van deze play-offs.

Kijk ook naar de cijfers van Vincent Jansen, vorig jaar de topschutter, de man die Antwerp ook vaak over de streep trok met zijn goals en werkkracht. Nu 1 goal in de laatste 16 wedstrijden, bekermatchen mee gerekend.

Het lijkt me moeilijk om dit om te keren richting bekerfinale. Je moet in de aanloop toch wat vertrouwen opdoen.

Het lijkt me moeilijk om dit om te keren richting bekerfinale. Je moet in de aanloop toch wat vertrouwen opdoen.

De enige houvast die Antwerp heeft: in zo’n match van alles of niets zoals de bekerfinale is, kan het plots wel, met een lucky goal bijvoorbeeld.

Het lijkt me ook moeilijk om dat richting de bekerfinale allemaal om te keren voor die ene wedstrijd. Je moet in de aanloop naar de bekerfinale toch wat vertrouwen opdoen. In je team, in je manier van spelen. En dat is nu bij Antwerp niet het geval.

Hayen heeft de hele groep meegekregen in zijn verhaal. Brugge was tegen Genk alles wat het de voorbije 2 seizoenen niet was, met een lichte overdrijving.

Maar tegen Club Brugge werden ze overpowerd. Weggespeeld ook door een beresterk Club, bij wie het even niet uitmaakt wie in de basis start. Nicky Hayen heeft plots een spelersweelde. Zelfs zonder Mignolet en Skov Olsen. Interessant met het drukke programma dat er nog aankomt.

Voor Racing Genk was het gisteren de eerste nederlaag. Het had toch veel lovende kritieken gekregen voor zijn spel, met het nieuwe systeem van Wouter Vrancken, dat de ploeg een nieuw elan gegeven had.

Genk werd overpowerd door en weggespeeld door een beresterk Club, waar het even niet uitmaakt wie in de basis start.

Genk werd overpowerd door en weggespeeld door een beresterk Club, waar het even niet uitmaakt wie in de basis start.

Er staat weer iets, inclusief een man met een plan aan de zijkant. Nicky Hayen heeft Club weer aan het voetballen gekregen. Woensdag met een sterke defensie als basis, een ongelooflijk sterke Hans Vanaken, veel beweging rond hem, zoals hij het graag heeft.



Hayen vindt altijd de zwakte bij de tegenstander en de ploeg voert zijn plan ook uit, want dat is natuurlijk de grootste vereiste om succesvol te zijn.

Maar goed, ik was – zelfs als altijd strenge en kritische commentator - flink onder de indruk. Anderzijds weet je ook: in de play-offs in België kan het zondag weer een ander verhaal zijn. Want misschien verliest Club in Genk en dan is de titel weer veraf.



Ik had wel niet gedacht dat ik dit seizoen nog zou uitspreken dat Club Brugge een titelkandidaat is, maar de cijfers zijn wat ze zijn: de enige ploeg die nog niet heeft verloren. 13 op 15, plus 2 overwinningen in Europa. Dat zijn 6 overwinningen op een rij. Meer heb je niet nodig als team om met veel vertrouwen de eindspurt in te zetten.