Anderlecht verdedigt met verve leidersplaats, maar houdt hart vast na blessures Dreyer en Schmeichel

Anderlecht - Cercle Brugge in een notendop:

2-0 was de beloning, maar de sprint velde ook Dreyer. Hij moest enkele minuten later naar de kant met een hamstringblessure.

Een dikke minuut later was het opnieuw raak. Lopes da Silva ging in de fout met een volledig verkeerde pass. Dolberg kreeg zo de bal in de diepte. De Deen zette laag voor en Anders Dreyer duwde binnen na een sprint.

Iets voorbij het halfuur kronkelde Theo Leoni met een paar handigheden voorbij verdedigers. Al vallend kon hij de bal nog in doel trappen.

Een schot van Dreyer was te zwak om Warleson in verlegenheid te brengen.

Het had het begin van een flitsende partij kunnen zijn, maar de rest van de openingsfase stelde weinig voor. Beide clubs stapelden het balverlies op.

Na Thorgan Hazard en Yari Verschaeren dreigt Anderlecht ook Anders Dreyer even kwijt te zijn, en daar bleef het niet bij.

Doelman Kasper Schmeichel bleef in de kleedkamer met een lichte blessure. Colin Coossemans mocht zowaar invallen. Het waren zijn allereerste minuten voor Anderlecht.

Veel werk had de tweede keeper niet. Cercle Brugge bleef tevergeefs naar wat ruimte zoeken, maar het had weinig frivoliteit in huis.

Het was Anderlecht dat scoorde voor het uur. Warleson ging daarbij in de fout op een voorzet. Dolberg kwam ietwat storen en de Cercle-doelman kon de bal niet klemmen.

Ook bij pogingen om de bal grabbelend te pakken had hij geen controle. Theo Leoni lag op de loer en tikte de 3-0 tegen de netten.

Cercle Brugge was tegen het canvas geslagen en veerde niet meer recht. Pogingen van invaller Olaigbe en Denkey later in de 2e helft waren geen uitdaging voor Coosemans.

Zo moest Anderlecht niet overtuigen om de punten thuis te houden. Een misser van Luis Vazquez was een voetnoot. Eindstand: 3-0.

Komend weekend treffen Anderlecht en Cercle Brugge elkaar opnieuw. Het is de vraag welke spelers hersteld zullen zijn bij titelfavoriet Anderlecht.