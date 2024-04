Swingend Club Brugge blaast Racing Genk helemaal weg en zet titelambities extra kracht bij

Wie kampioen wil worden, zal sowieso langs Club Brugge moeten. Tegen Racing Genk onderstreepte blauw-zwart zijn bloedvorm door met 4-0 te winnen. Jutgla scoorde vroeg de openingstreffer, na rust zetten Skoras, Thiago en De Cuyper de Brugse dominantie om in goals. Met Genk lijken we een titelkandidaat te mogen schrappen.

Club Brugge tegen KRC Genk was een confrontatie tussen de voorlopig twee beste ploegen in deze Champions' Play-offs. Twee clubs die ook een beetje tot hun eigen verbazing plots weer volop meededen in de titelstrijd. De topaffiche werd al na amper 5 minuten gekruid met een doelpunt. Skoras kreeg op rechts een zee van ruimte en legde goed terug op Jutgla. Cuesta kon op de lijn nog redding brengen op het schot van de Catalaan, maar bij de herneming trof Jutgla wél raak. Droomstart dus voor Club, dat ook nadien de touwtjes in handen hield en voor de meeste dreiging zorgde. Genk was offensief onmondig en toonde zich defensief slordig en kwetsbaar, met ongezien veel ruimte op de flanken. Vooral op rechts kon Skoras zo keer op keer voor gevaar zorgen. Slechts één keer werd het warm in de Brugse zestien. Op een voorzet van Fadera kreeg Jackers de bal niet onder controle, maar met een snelle reflex kon de doelman alsnog een grote kans voor Tolu voorkomen. De vlotte combinaties bleven van Club komen. Bij elke diepe pass was het alle hens aan dek voor Genk. Kort voor de rust voegde Jutgla bijna een assist toe aan zijn goal. Odoi kon er van dichtbij 2-0 van maken, maar kopte de reuzenkans over.

Geen sprake van beterschap bij Genk na de rust. Integendeel, de start van de tweede helft werd een kopie van de eerste. Oog in oog met Vandevoordt verkwanselde Jutgla eerst nog een enorme kans, maar de vroege 2-0 kwam er toch. Op een voorzet van De Cuyper kopte Vanaken de bal perfect tot bij Skoras en die trof in één tijd raak. Vijf minuten later deed Club het licht helemaal uit. Na bijna 3 maanden zonder goal vond Thiago weer de weg naar doel. Knappe borstcontrole, knap schot en Vandevoordt mocht zich nog eens omdraaien. Genk ging helemaal kopje-onder, want het bleef niet bij 3-0. Vandevoordt bracht redding op een fraai afstandsschot van Vanaken, maar moest zich uiteindelijk toch een vierde keer gewonnen geven. Op aangeven van Jutgla pikte ook De Cuyper zijn goaltje mee. Van de sterke prestatie tegen Anderlecht bleef niks meer over bij Genk. In de slotfase liet invaller Zeqiri zich nog enkele keren gelden, maar Jackers hield zijn net schoon. Club blijft met 13 op 15 als enige ploeg in de Champions' Play-offs ongeslagen en is meer dan ooit in de running voor de titel.

Mag er een kruis over Racing Genk voor de titel? Dit is het voorlopige klassement

Nicky Hayen ziet Thiago eindelijk weer scoren: "We hebben nooit het geloof in hem opgegeven"

Wouter Vrancken beklemtoonde na afloop de kwaliteiten van Club, maar was niet te beroerd om toe te geven dat Genk ondermaats presteerde. "De werkethiek was er niet, zeker niet in de eerste helft. In de omschakelmomenten zat er niet genoeg energie in", zegt de Genk-trainer.

"Het was niet goed genoeg bij ons. Als we dan de bal hadden, was er te weinig beweging en te weinig zuiverheid om iets te kunnen betekenen."

"Het voordeel is dat er snel een nieuwe wedstrijd is. Iedereen staat nu wel weer met de voeten op de grond. De overwinning van Club is ook volledig verdiend, daar moeten we niet flauw over doen. We moeten hier nu lessen uit trekken en zorgen dat we er voor eigen publiek meer kunnen tegenoverstellen."

Ook Zakaria El Ouahdi zocht geen excuses. "Wij zaten niet in de wedstrijd, maar dat kan gebeuren. We waren er niet klaar voor en hadden vandaag een slechte dag. Zondag is er weer een nieuwe wedstrijd en we gaan zorgen dat het dan veel beter zal zijn. We moeten gewoon winnen in ons eigen stadion. We lijden ook liever één keer zo'n nederlaag dan vier keer na elkaar te verliezen."