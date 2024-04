Nicky Hayen ziet Thiago eindelijk weer scoren: "We hebben nooit het geloof in hem opgegeven"

Thiago straalde na de wedstrijd bij de selfiecam van Eleven DAZN. "Ik ben zo blij. Ik voelde geen druk na mijn transfer, want ik ben sterk in mijn hoofd. Ik denk vooral aan mijn ploegmaten, want zij steunen mij enorm. Ik ben zo blij dat het hele publiek mijn naam zong."

Van 30 januari, in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Zolang was het geleden dat Igor Thiago nog eens scoorde. Sinds de aankondiging van zijn transfer naar Brentford leek de Braziliaan het scoren verleerd. Tot vanavond.

Ook Nicky Hayen was blij dat Thiago eindelijk weer kon scoren. "Het is iemand die de sfeer in de groep houdt en altijd goed gezind is. Hij probeert zichzelf altijd op te peppen en dan zie je waartoe hij in staat is", zegt de Club-coach.

"We hebben nooit het geloof in hem opgegeven en dan krijg je dit als antwoord terug. Hij heeft nooit getwijfeld en voor dit doelpunt is hij ook nog altijd heel belangrijk geweest voor de ploeg met zijn werkkracht en de ruimtes die hij trekt voor anderen. Het is natuurlijk altijd leuk als hij zijn eigen doelpunt kan maken."