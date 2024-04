NBA: LA Lakers op drempel van exit, Joel Embiid maakt het bont (maar wint wel)

In de eerste ronde van de play-offs in de NBA hebben de Denver Nuggets voor de derde keer in evenveel wedstrijden gewonnen van de LA Lakers. Daarmee staat de titelverdediger nu op één zege van de 2e ronde in het Westen. In de Eastern Conference waren er vannacht zeges voor Philadelphia en Orlando.

In de eerste twee duels hadden de LA Lakers het niet onaardig gedaan tegen de Nuggets. In Denver had er net zo goed in zege ingezeten voor de bezoekers, maar daar besliste Jamal Murray eerder deze week anders over.

Ook in LA gingen de Lakers goed van start. Na het 1e quarter in game 3 stonden de Nuggets 10 punten in het krijt. Maar in het vervolg van de wedstrijd toonde de regerende kampioen toch weer zijn klasse, met dit keer Aaron Gordon in een hoofdrol, met 29 punten en 15 rebounds.

De LA Lakers verloren uiteindelijk met 105-112 van Denver, dat zich stilaan ontpopt tot de nachtmerrie van LeBron James en co. De Nuggets hebben nu al 11 wedstrijden op rij gewonnen tegen de Lakers. Als daar komende zondag nog eentje bijkomt, is het einde seizoen voor de club uit LA.