Opnieuw trainerswissel bij Dragons: Baart vervangt Smolenaars, die naar India trekt

Hockeyclub Dragons heeft voor de zesde keer in vijf jaar een trainerswissel aangekondigd. Jeroen Baart neemt volgend seizoen het stokje over van Dave Smolenaars, die assistent wordt bij de nationale vrouwenploeg van India.

Het park van Brasschaat is stilaan een trainerskerkhof aan het worden. Sinds het vertrek van Jean Willems in 2019 is hockeyclub Dragons al aan zijn zesde hoofdcoach toe.

Dave Smolenaars verlaat de Antwerpse club, de Nederlander vertrekt er na één seizoen. Hij gaat aan de slag als T2 bij de vrouwenploeg van India.

Jeroen Baart wordt zijn opvolger. Onze landgenoot komt over van het Nederlandse Oranje-Rood. Dragons trok al een paar jaar aan de mouw van Baart, die nu wel toehapt.

"Hij brengt niet alleen veel ervaring met zich mee, maar ook een grote dosis passie en beleving voor de hockeysport", schrijft Dragons in een mededeling. "Wij zijn ervan overtuigd dat hij KHC Dragons structureel naar de top in België kan leiden."

Dragons heeft zich vorige week verzekerd van play-offdeelname. Een straffe stoot, want bij de winterstop stond het pas 9de. Maar met een 27 op 27 na de winterstop is Dragons weer volop in de running voor een landstitel.