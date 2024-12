En plots zat Lukebakio in de uitzending van Extra Time: "Ik zeg mijn broer na elke match wat slecht was"

Het Extra Time-panel wist maandagavond opnieuw een opvallende gast te strikken. Naast Rik De Mil verscheen namelijk ook Lukebakio even aan tafel. Uiteraard niet Dodi, die tegenwoordig in Sevilla vertoeft, maar wel zijn broer Levi. "Ik bel na elke match met mijn broer", vertelde hij.

Zondag was Dodi nog de meestbesproken man in de Lukebakio-familie. De Belgische winger flitste tegen Atlético Madrid opnieuw en scoorde zelfs in het Metropolitano-stadion.

Maar maandag verschoof de aandacht toch even naar zijn broer. Levi Lukebakio verdedigt de kleuren van FC Lebbeke, de ploeg waar Extra Time zijn tafel deze week neerpootte.

Het leverde een amusant einde van de aflevering op. Lukebakio kreeg een zitje tussen Rik De Mil en Peter Vandenbempt en mocht zijn zegje doen over zijn broer.

"Ik heb de match van zondag zeker bekeken", opende hij. "Het was inderdaad een goeie match. Al was de tweede helft iets minder", lachte hij groen. Het Sevilla FC van broer Dodi gaf een 1-3-voorsprong weg en liep nog tegen een 4-3-nederlaag aan.

Toch stond Lukebakio opnieuw aan het kanon. "Ik was content", glunderde Levi. "Net als bij al zijn andere goals. Hij weet wat hij moet doen en dat moet hij elke match kunnen."

Wat Dodi ook elke match moet kunnen, is de analyse van zijn broer aanhoren. "Want na elke partij bellen we", legde Levi uit. "Dan zeg ik wat hij niet goed gedaan heeft. En natuurlijk ook wat hij wel goed deed."

"Hij geeft mij trouwens ook goeie raad. Ik heb al gescoord tegen Dikkelvenne. Dat is misschien niet hetzelfde als Atlético, maar toch...", sloot junior Lukebakio met een knipoog af.