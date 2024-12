Dodi Lukebakio toont hoogvorm met nieuw magisch momentje in spektakelpot tegen Atletico

Dodi Lukebakio is de nieuwe chouchou van Sevilla. Voor de tweede week op een rij pakte onze landgenoot uit met een pareltje. Deze keer wurmde de Belgische slangenmens zich voorbij zijn tegenstander om de gelijkmaker tegen Atletico Madrid loeihard tegen het net te knallen. Het leek het begin van een remontada te betekenen voor Sevilla, maar in het slot draaide het momentum weer helemaal naar de Madrilenen.

Voor een Belg in bloedvorm moeten we dezer dagen (ook) naar Sevilla kijken.

Dodi Lukebakio charmeert er als pseudo-slangenmens met zijn vele dribbels en, belangrijker, de laatste weken ook met doelpunten.

Vorige week zorgde hij voor een broodnodige gelijkmaker tegen Osasuna, en ook vanavond tegen Atlético Madrid leek hij weer van goudwaarde te worden.



Hoewel De Paul al na 10 minuten voor een voorsprong voor de thuisploeg zorgde, sloeg Lukebakio amper twee minuten later terug. De Rode Duivel eiste een bal op bij een hoekschop, schakelde zijn tegenstander schijnbaar gemakkelijk uit en knalde het leer dan loeihard in doel: 1-1 na amper 12 minuten.

Lukebakio leek zo het vuur aan de lont te steken van een ferm inhaalmanoeuvre van de bezoekers, want Romero en Sanchez zorgden nog voor het uur voor de 1-3-voorsprong.



Maar in eigen huis draaiden de Madrilenen het momentum in het slot weer helemaal om, vooral dankzij Antoine Griezmann.

In een spektakelslot kraakten de bezoekers helemaal onder de druk van Atletico. Eerst sloegen Griezmann en Lino terug met een dubbele uppercut. En in de 95e minuut (!) knalde Griezmann als klap op de vuurpijl ook nog eens de ultieme 4-3 in het dak van het doel.