Een lach en een traan bij Anderlecht: Dolberg zeker out tot aan de play-offs, twee aanvallers keren wél terug

vr 28 februari 2025 16:54

Gemengde gevoelens bij Anderlecht na een medische check-up van al hun blessuregevallen. Zo staan Mario Stroeykens en Samuel Edozie dicht bij een terugkeer in de selectie. Toch was er ook minder goed nieuws: Kasper Dolberg blijft sukkelen met zijn knieblessure en zal wellicht out zijn tot de play-offs. "Na extra onderzoeken hebben we beslist om hem nog wat meer tijd te geven."

Anderlecht heeft vrijdag in aanloop naar de Clasico tegen Standard een update over de ziekenboeg gegeven. Mario Stroeykens en Samuel Edozie trainden de voorbije week voluit mee en komen opnieuw in aanmerking voor de selectie van zondag. De 20-jarige Stroeykens miste de voorbije twee competitiewedstrijden tegen Charleroi (0-1-zege) en Union Sint-Gillis (0-2-nederlaag) door een enkelblessure. Edozie kwam door een heupblessure al sinds 12 januari tegen Club Brugge (0-3-nederlaag) niet meer in actie in de competitie. Majeed Ashimeru werkte de voorbije weken na meer dan drie maanden afwezigheid opnieuw twee wedstrijden af met de RSCA Futures. De Ghanese middenvelder, die out was met een spierscheur, staat dicht bij een terugkeer in het eerste elftal.

We hopen Dolberg weer topfit te hebben voor de Play-offs. David Hubert