"Weergaloze" Jeremy Doku heeft goede vorm helemaal teruggevonden: "Hij had meer assists moeten hebben"

Jeremy Doku herleeft volledig bij Manchester City. De kwieke winger mocht na zijn sterke prestatie tegen Liverpool blijven staan tegen Tottenham en bedankte coach Guardiola voor het vertrouwen. Doku flitste als vanouds en zorgde mee voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Het eindproduct was ook aanwezig bij onze landgenoot, want ook Haaland besefte "dat hij meer assists had moeten hebben." Wat de Belg wel ook kreeg, was de trofee Man van de Match.

Wat zou Jeremy Doku de afgelopen week gegeten hebben?

Onze landgenoot kende - mede door blessures - tot vorige week een moeilijk seizoen bij een nochtans zwalpend Manchester City. Pep Guardiola zette de dribbelkont afgelopen weekend tegen Liverpool echter opnieuw in de basis, met succes.

Ondanks de nederlaag was Doku een gesel voor directe tegenstander Trent Alexander-Arnold. Zo had hij tegen Liverpool het meeste geslaagde dribbels in één wedstrijd van alle spelers in de Premier League dit seizoen.

Vervolgens mocht Doku tegen Tottenham opnieuw starten, de eerste keer dat hij twee competitiewedstrijden op een rij in de basis stond. En opnieuw flitste Doku. Zijn eerste voorzet voor het doelpunt van Erling Haaland werd nog licht aangeraakt, waardoor de winger de assist allicht niet op zijn naam krijgt.

Hij had wel 2 andere assists op zijn naam kunnen hebben, maar Savinho en opnieuw Haaland vertikten het om te scoren. Ook een lage schuiver na een puike dribbel kende geen succes. Al het aanvallende geweld leverde Doku van de BBC wel de prijs voor Man van de Match op.

Logischerwijs waren ook de anderen bij Man. City in de wolken met de prestatie van onze landgenoot. "Doku is een gevaar", opende Guardiola zijn betoog. "Zijn assist was geweldig. Wanneer je spelers dribbelt zoals hij dat doet, gaat alles open. Hij was weergaloos."

Ook Haaland was tevreden over de bijna-assist van zijn maatje: "Ik wacht op dat soort momenten, ik probeer er te zijn als mensen mij de bal geven. Al had Doku meer assists moeten hebben", klonk het schuldbewust.