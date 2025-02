Rudi Garcia bevestigt terugkeer Courtois, dient komend weekend voorselectie van 50 spelers in: "Geweldig veel keuze"

Bijna exact een maand geleden werd Rudi Garcia voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Sindsdien heeft hij niet stilgezeten.

We zagen Garcia al onder meer tijdens de halve finales van de Beker van België. Maar daar bleef het niet bij. "Mijn assistenten doorkruisen elk weekend het hele land, waarbij ze telkens 7 matchen bekijken", vertelt de Fransman in L'Equipe.

"Ik heb me vooral op de Belgische competitie gericht, want jongens als Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne hoef ik niet meer te zien spelen. Ik wil me meer richten op jongens als Joaquin Seys en Matte Smets."

Toch vergeet Garcia ook de buitenlandse talenten niet. "Ook al ken ik ze al, toch wil ik talenten als Samuel Mbangula (Juventus), Jorthy Mokio en Mika Godts (Ajax) en Julien Duranville (Dortmund) bekijken."

Garcia bevestigt ook dat België weer op Thibaut Courtois kan rekenen. "Hij komt terug en dat is uitstekend nieuws voor heel België."

"Ik heb Thibaut altijd beschouwd als de beste doelman ter wereld. Maar met jongens als Matz Sels en Koen Casteels zitten we daar sowieso goed."

"Ik heb Thibaut bezocht in de aanloop naar Real Madrid-Manchester City, waar ik de dag voor de wedstrijd ook De Bruyne en Jérémy Doku heb ontmoet."

Garcia komt ook nog met een verrassende naam op de proppen: "Ook Axel Witsel (actief bij Atletico en in principe gestopt bij de Duivels) heb ik die middag in Madrid gezien. Ik vond het aangenaam om met hem te praten. Hij is een intelligente jongen. Je moet nooit nooit zeggen."