Kruisbandblessure houdt Eliot Matazo rest van het seizoen aan de kant: "Hem steunen in deze moeilijke periode"

Onze jonge landgenoot Eliot Matazo zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Hull City. In de competitiewedstrijd tegen Cardiff City liep hij al snel een scheur in zijn kruisband op, dat bevestigt de Engelse tweedeklasser op hun website.

Woensdagavond moest Matazo na 20 minuten het veld verlaten tegen Cardiff. Voor de 22-voudig belofte-international was het zijn vierde basisplek sinds hij eind januari arriveerde bij Hull City.



Bij de 21e uit The Championship moest hij meewerken aan het behoud. "De club wil Eliot graag steunen in deze moeilijke periode", klinkt het bij The Tigers.

Eerder kwam de jonge Brusselaar uit voor AS Monaco, waar hij aanzien werd als groot talent, onder de vleugels van Philippe Clement. Na diens vertrek kwam onze jonge landgenoot echter steeds minder in het stuk voor.



Daardoor belandde hij vorig seizoen zelfs kortstondig in ons land. Bij het Antwerp van toenmalig trainer Mark van Bommel kon hij zich nooit opwerpen tot vaste basisklant.