Houdt Thibau Nys zijn gele trui vast in nieuwe tijdrit in Romandië?

Na zijn knappe zege donderdag mag Thibau Nys vrijdag in het geel van start gaan in Romandië. De kans is reëel dat het zijn enige rit in de leiderstrui wordt, want de tijdrit van 15 kilometer is niet meteen spek voor zijn bek. Of kan de jongeling van Lidl-Trek opnieuw verrassen? Volg de actie live vanaf 14.10 uur.