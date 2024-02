Eerlijke Remco Evenepoel: "Ik dacht niet aan stoppen, maar ik wilde wel even weg van de koers zijn"

di 13 februari 2024 17:33

Remco Evenepoel begon zaterdag met een oerknal aan zijn wielerjaar en vanaf morgen wil hij de echo laten weerklinken in de Ronde van de Algarve. In een gesprek met onze Renaat Schotte staat de Belgische kampioen echter nog eens openhartig stil bij de storm waarin hij eind vorig seizoen was beland.

Zoals iedereen weet, wordt 2024 een scharnierjaar voor Remco Evenepoel met zijn debuut in de Tour. Vorige vrijdag, daags voor zijn eerste competitiedag, vertelde hij nog dat hij in Nice op het podium wil staan. Maar bedoelde Evenepoel het podium in Parijs-Nice of dat van de Tour, die dit jaar eindigt aan de Côte d'Azur? "Laat ons zeggen: in Parijs-Nice zou ik op het podium willen staan, in de Tour droom ik van het podium", vertelde hij aan de vooravond van de Ronde van de Algarve aan onze Renaat Schotte in Portugal. "Misschien kan ik dat met iets meer zekerheid zeggen over Parijs-Nice, want de Tour is een ander verhaal. Maar ik had het dus vooral over de Ronde van Frankrijk. Dat is een droom, ja."

Fysiek en mentaal stond het meteen goed van bij de start. Het is misschien een van mijn beste winters geweest. Remco Evenepoel

Evenepoel blinkt in zijn vel, merkte onze reporter op. "Toch wel", bevestigde de Belgische kampioen. "Het is een zeer soepele winter geweest zonder akkefietjes of problemen. Ik heb ontspannen kunnen werken na een vakantie en roadtrip met Oumi (zijn vrouw) in de VS." Evenepoel trok naar onder meer Los Angeles en Las Vegas. "Ik heb in LA ook de derby tussen de Lakers en de Clippers gezien. Ik zat vrij kort bij het veld, met die supersterren. Ik heb een andere wereld kunnen meemaken." "Daarna heb ik goed kunnen trainen in Spanje en heb ik nooit gepanikeerd over te vroeg of te laat beginnen." "Het heeft geresulteerd in hoe ik uit de winter ben gekomen. Fysiek en mentaal stond het meteen goed van bij de start. Het is misschien een van mijn beste winters geweest."

Remco Evenepoel tijdens een van de ploegstages in Spanje.

Stoppen met koersen

Aanvankelijk leken de kaarten nochtans anders te liggen door de fusie- of overnamesoap met Jumbo-Visma. Die bladzijde is omgeslagen, stelt Remco Evenepoel. "We zijn gelukkig en gerustgesteld dat alles stabiel is gebleven en dat we met een blanco pagina zijn kunnen beginnen." "Het is wel een serieuze storm geweest voor iedereen, ook voor mezelf. Maar ik ben zeker gelukkig dat alles wat gaan liggen is en dat ik me nu 100 procent kan focussen op wat er aankomt." Een mens zou in zo'n wespennest soms durven te denken: dit hoeft niet meer voor mij. "Sowieso, hé", knikt Evenepoel. "Ongeacht de situatie die er was of die er kon komen, waren er twijfels bij iedereen, werden er vragen gesteld en werd er met de vinger gewezen naar bepaalde personen en naar anderen niet." "Het was een heel rommelige situatie binnen ons team. Ik was heel content dat alles afgelopen was en dat ik met vakantie kon. Het was even genoeg geweest."

Koersen is wat ik het liefst doe en dat zal altijd zo blijven, maar ik had even genoeg van de situatie en van alle stormen die op mij en op ons waren afgekomen. Remco Evenepoel over het hectisch slot van vorig seizoen

De hele saga ontvouwde zich na de Vuelta, net toen Evenepoel zich nog één keer wilde opladen voor de Ronde van Lombardije. "Ik wilde na de Vuelta een weekje rust thuis met Oumi, maar toen begon het allemaal." "Het was net het tegenovergestelde. In plaats van me 2 weken rustig voor te bereiden, was het hectisch." "Ik heb me niet op en top kunnen voorbereiden op die koers. Andere zaken waren prioritair, wat ik liever niet had. Het toont aan hoe extreem het was." Evenepoel hield zich in de maanden daarna opvallend stil op de sociale media en nam afstand. Liep hij ooit rond met de gedachte om ermee te kappen? "Neen, neen, neen. Stoppen met koersen? Zo ver ging het niet", lacht Evenepoel. "Ik wilde wel even weg zijn van de koerswereld, maar ik wilde niet stoppen met koersen. Dat is nooit in mijn gedachten opgekomen." "Koersen is wat ik het liefst doe en dat zal altijd zo blijven, maar ik had even genoeg van de situatie en van alle stormen die op mij en op ons waren afgekomen."

Friet met hamburger

Heeft de Belgische kampioen dan misschien het juiste recept gevonden voor de komende winters: tijdig de koers afschakelen? "Ik denk dat ik het sowieso zal doen", bevestigt hij. "Eerst wilde ik deze winter 4 weken rusten, maar dan heb ik nog een extra week genomen en ik heb gemerkt dat dat geen verschil heeft gemaakt." "Het heeft me zelfs alleen maar een soort van mentale sterkte bijgebracht om vanaf de eerste dag meteen met alles op en top te beginnen en er niet van af te wijken." "Dat ging heel makkelijk en dat kon enkel dankzij een winter waarbij ik er niet aan dacht en waarbij ik geen schrik had bij 2 of 3 avonden op een rij een hamburger met frietjes te eten, dat dat erg zou zijn." "Het was ingecalculeerd en Oumi steunt me er ook goed in. Ze laat me doen, maar ze neemt op de juiste momenten de touwtjes in handen. We hebben een hele goeie balans gevonden tussen ontspanning en serieus zijn."

