Jouw gids voor de Ronde van de Algarve: met Remco Evenepoel en Wout van Aert als Belgische smaakmakers

di 13 februari 2024 11:23

In het zuiden van Portugal komt Wout van Aert deze week zijn voorjaarsvorm bijvijlen. Hij mikt naar eigen zeggen niet op de eindzege, bij Remco Evenepoel leeft die ambitie onvermijdelijk wel. Alles wat je moet weten over de Ronde van de Algarve lees je in deze gids.

Zo ging het vorig jaar

Magnus Cort was een van de grote slokoppen met 2 ritzeges. Tom Pidcock haalde bergop verschroeiend uit in de 4e etappe en sloeg een dubbelslag. Maar het was Daniel Felipe Martinez die de lachende derde was. Met een 4e plek in de afsluitende tijdrit snoepte hij de eindzege van Pidcock af. Van Wilder mocht als 3e mee op het eindpodium.

Het parcours

De 1e en 3e etappe lijken op papier hapklare brokjes voor de sprintersbazen in het peloton. Donderdag, in de 2e etappe, is het woord aan de klimmersbenen. De streep ligt geverfd op de top van de Alto da Foia, een klauterpartij van 7,5 km en een gemiddelde stijging van 7,3%.



Al weten we uit de voorbije jaren dat de verschillen beperkt zijn op die klim en dat ook punchers aan het langste eind kunnen trekken. Denk maar aan Cort vorig jaar. De tijdrit op zaterdag wordt een krachtmeting tussen Remco Evenepoel, Wout van Aert, Filippo Ganna en Stefan Küng. Tussen start- en aankomstplek in Albufeira krijgen de renners een glooiend parcours voor de wielen geschoven.



De winnaar van die 22 kilometer tegen de klok neemt een optie op de eindzege. Al moet die in de slotetappe wel de steile Alto do Malhao overleven (2,6 km aan 9%).

Deelnemers

Met Remco Evenepoel en Wout van Aert zakken 2 topspitsen van het Belgische wielrennen af naar het zuiden van Portugal. De grote vraag: zal Van Aert zijn pijlen richten op een klassement? Het parcours lijkt - zeker met de tijdrit - koren op zijn molen, maar in het communiqué van zijn team kondigde hij aan dat een klassement geen doel is. Beide Belgische speerpunten hebben met Mikel Landa en Sepp Kuss elk een meesterknecht die ook zelf voor eigen gewin kan gaan. Al lijken hun beperkte tijdritcapaciteiten een rem op mogelijke klassementsambities. Tom Pidcock wil zijn vizier meer en meer richten op algemene klassementen en kan dat komende week al eens uittesten. Andere interessante klimmers met een goeie tijdrit in de benen zijn Ben Healy, Ineos-ploegmakkers Thymen Arensman en Geraint Thomas, comeback kid Tao Geoghegan Hart, titelverdediger Daniel Felipe Martinez en Andreas Leknessund.



En hoelang overleven tijdritspecialisten Filippo Ganna en Stefan Küng bergop?

Remco Evenepoel won afgelopend weekend al het opwarmertje in de Figueira Classic.

