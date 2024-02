Waarom het de voorbije maanden wat stil bleef rond Remco Evenepoel: "Het was nodig om zoveel mogelijk knoppen af te zetten"

vr 9 februari 2024 16:59

Er heerste de voorbije winter wat radiostilte rond Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). De Belgische kampioen nam een pauze van 5 weken en dat beviel hem goed. "Dat was nodig om met een fris hoofd en fris lichaam aan het seizoen te beginnen", zegt de Belgische kampioen, die morgen zijn wielerjaar op gang trapt in Portugal.

"De Giro winnen", grapt Remco Evenepoel wanneer een Italiaanse journalist tijdens een Zoom-meeting vraagt wat zijn grootste doel is in 2024. Het illustreert de ontspannen vibe die Remco Evenepoel uitstraalt. De inzinking in de Vuelta en de heisa rond de afgesprongen fusie bleven nochtans lang nazinderen. Evenepoel duwde daarom op het einde van het seizoen de pauzeknop langer in dan hij gewoon is. "Ik heb 5 weken lang mijn fiets niet aangeraakt. Tussendoor heb ik wel looptochtjes gedaan om in beweging te blijven", legt Evenepoel uit. "Zo'n lange pauze is vrij ongewoon voor mij. Maar het heeft me wel heel veel deugd gedaan. Het was een van mijn beste winters ooit." Ook op sociale media verdween Evenepoel de afgelopen tijd wat van de radar. "Dat was niet bewust. Maar het was echt nodig om zoveel mogelijk knoppen af te zetten. Zo kan ik met een fris hoofd en fris lichaam aan het seizoen beginnen, want het wordt een speciaal jaar."

Graveletappe in Tour is niet "zot"

Evenepoel zat niet muisstil in de winter. Na de lange pauze hervatte hij de trainingen om in december enkele Tour-etappes te verkennen. "Ik heb de tijdrit en de gravelrit verkend. De graveletappe is voor de buitenwereld waarschijnlijk zotter dan het in werkelijkheid is." "De etappe zelf is niet echt technisch en de stroken zijn niet gevaarlijk. Het is wel gravel, maar niets speciaals. Natuurlijk mogen we daar geen stom tijdverlies lijden", onderstreept Evenepoel.

Podium in Nice

Morgen speldt Evenepoel voor het eerst zijn rugnummer op dit seizoen. Dat doet hij in de Portugese eendagskoers de Figueira Champions Classic, een opwarmertje voor de Ronde van de Algarve. "Normaal heb ik in deze periode van het jaar al 6 of 7 koersdagen op mijn teller staan", zegt Evenepoel over zijn latere seizoensstart. "Het plan is om hier zo snel mogelijk een overwinning te pakken. Dat is altijd goed voor het moreel. Maar ik wil me hier in Portugal ook voorbereiden op Parijs-Nice." Evenepoel deelt volgende week in de Ronde van de Algarve het kopmanschap met nieuwkomer en Tour-meesterknecht Mikel Landa.

"Het belangrijkste is dat we elkaar de komende week wat beter leren kennen. Als een van ons tweeën een slechte dag heeft in de Algarve, zal die zich opofferen voor de ander."

Op het podium staan in Nice zou een droom zijn die werkelijkheid wordt. Remco Evenepoel