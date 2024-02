Vorig jaar afgewimpeld, nu samen op pad: Evenepoel trakteert beruchte wieltjeszuiger op koffie(rit)

Het wiel van Evenepoel kunnen houden, dat is weinigen gegeven. Het wiel van Evenepoel mógen houden? Dat is nog een ander verhaal. Vraag dat maar aan berucht wieltjeszuiger Artjom Sjtsjerbyna. Vorig jaar werd hij nog door de Belgische kampioen aangemaand om niet achter hem te rijden, maar kijk (video hieronder) exact een jaar later verbroederden de twee met een koffie en een ritje.

Herinnert u zich dit beeld nog?



Ongeveer een jaar geleden wimpelt Remco Evenepoel op training een overijverige amateur die in zijn wiel hangt met een wuivend handgebaar weg.

"Stop", klonk het ook kordaat.



De man in kwestie heet Artjom Sjtsjerbyna, een berucht en beroemd wieltjeszuiger die in Spanje maar al te graag meeglipt in het zog van profs.



Toeval of niet: de wegen van Evenepoel en zijn voormalige belager kruisten elkaar deze week opnieuw in Calpe. Maar deze keer geen "stop". Integendeel. De twee verbroederden op en naast de fiets.

"Het plan was om een ritje van twee en een half uur te doen, maar toen kwam ik Remco Evenepoel tegen en veranderde alles", vertelde Sjtsjerbyna, die zijn Strava toepasselijk de naam "officieel gedropt door Remco" gaf.



Uiteindelijk gingen de twee nog samen - op kosten van de Belgische kampioen - een koffie drinken.