VELOFOLLIES: Herbekijk hier alle gesprekken van Karl Vannieuwkerke

Op VELOFOLLIES wierp Karl Vannieuwkerke zijn gasten enkele moeilijke vragen voor de voeten. Paolo Bettini en Johan Museeuw moesten hun mening geven over de Tourkansen van Remco Evenepoel.

Na even twijfelen zegt Bettini toch "nee". "Het is een grote renner en een fantastische klassieke renner, maar het wordt moeilijk", stelt de Italiaan.

Museeuw sluit er zich bij aan. "Een podiumplaats zou al heel mooi zijn. Ik denk dat dat eerder de ambitie moet zijn. Zelfs een 4e of 5e plek zou al fantastisch zijn."

"Remco heeft nog wat groeimarge. Soudal-Quick Step is ook nog aan het transformeren in een rondeploeg. Daar is het nog niet volledig in geslaagd."

Conclusie: "Het is nog iets te vroeg voor Remco, maar hij heeft het wel in zich", aldus Museeuw.