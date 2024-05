Kwartet vluchters zet koninklijke sprint een hak: Benjamin Thomas bezorgt Cofidis eerste seizoenszege

Alle snelle mannen zaten klaar voor een royale sprint, maar een viertal vluchters heeft roet in het eten gegooid van de treintjes. Benjamin Thomas had het felste eindschot in de benen en bezorgt niet alleen zichzelf zijn eerste WordTour-zege, maar ook Cofidis zijn eerste seizoenszege. Een onverwachte triomf.

De Italiaan Andrea Pietrobon leek op slinkse wijze naar de zege te snellen vanuit de vlucht. Na enkele kilometers in de wielen knalde hij in de slotkilometer plots weg.

Valgren: "Thomas vroeg of ik klaar was om mee in de aanval te gaan"

Michael Valgren (2e): "Het was eerst een heel lastige rit door Alpecin-Deceuninck, maar daarna werd het veel makkelijker. Toen kwam Benjamin Thomas tot bij mij en vroeg of ik klaar was om mee in de aanval te gaan met wat anderen."

"We waren maar met 4, of eigenlijk 3 en een halve, maar we werkten heel goed samen. Pas op 3 kilomter van het einde wist ik dat we voor de zege reden."