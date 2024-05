Tactische keuzes bij Alpecin-Deceuninck frustreren Iljo Keisse: "Ze maakten het voor iedereen moeilijk"

wo 8 mei 2024 18:45

Een bijna zekere sprinterskans die toch in het mandje van de aanvallers belandt. De ontknoping van rit 5 in de Giro en de tactische beslissingen onderweg zorgden voor stof tot nadenken bij de teams van de snelle mannen. "Allemaal moeten we vanavond in de spiegel kijken."

"Er was geen samenwerking tussen de sprintersploegen. Het waren ook niet de vier minsten die voorop reden. De laatste 20 kilometer waren in dalende lijn en hadden ze ook meewind. Dan kan zoiets al eens gebeuren", opent Iljo Keisse, ploegleider bij het Soudal - Quick Step van Tim Merlier. "Welke ploeg heeft het slimst gereden? Niemand. Ik denk dat we onszelf niets te verwijten hebben. We deden wat we konden en moesten doen." "We hebben ook niet gegokt, zelfs niet wanneer Alpecin-Deceuninck ons het leven zuur maakte op de klim. Daarna zijn we onmiddelijk weer begonnen. Alle sprintersploegen moeten vanavond toch in de spiegel kijken."

Ik vind de manier van koersen bij Alpecin-Deceuninck heel frustrerend. Iljo Keisse (ploegleider Soudal-Quick Step)

Alpecin-Deceuninck koerste bijzonder voortvarend, rekende de vroege vlucht snel in en gaf zo ruimte voor een tweede ontsnapping.



Zullen de sprintersploegen hier lessen uit trekken voor de volgende kansen? "Laat ons hopen. Ik vind de manier van koersen bij Alpecin-Deceuninck heel frustrerend. Ze hebben het iedereen moeilijk gemaakt. Ze hebben zelf een goede sprinter en kans om te winnen, maar hebben er nu niets aan. Maar goed, na de analyse zal wel duidelijk worden wie in fout was." "De koers is gedaan... Het was een mooie kans. Die hadden we Tim Merlier graag gegeven. Wij hebben al gewonnen, dus is het aan anderen om hetzelfde te doen nu", besluit Keisse.

