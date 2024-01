Paolo Bettini luidt de alarmbel: "Het Italiaanse wielrennen heeft een probleem"

"Maar de Tour de France begint dit jaar in Firenze, dus dat is dan weer wel goed nieuws voor het Italiaanse wielrennen."

"Het Italiaanse wielrennen heeft een probleem", vindt Bettini. "We hebben geen ploeg van WorldTour-niveau meer en dat zorgt ervoor dat het voor jonge renners moeilijk is om door te stromen naar het hoogste niveau."

Bij die 5 à 6 renners van superniveau zit geen Italiaan. Op de wereldranglijst vinden we de eerste pas op de 15e plaats terug, met Filippo Ganna. Andrea Bagioli is op de 34e plaats de 2e Italiaan.

"In mijn tijd waren er zo'n 25 à 30 toprenners, die de koek onder elkaar verdeelden. Nu heb je 5 à 6 supersterke renners die zowat alles meepakken. Voor de rest blijft er niets meer over."

"Het is totaal anders dan in mijn periode", zegt Paolo Bettini (49), die naast 2 wereldtitels ook 5 zeges in monumenten op zijn palmares heeft staan.

Het wielrennen was de laatste jaren spectaculairder dan ooit, met finales die vaak al op 100 kilometer of meer van de finish worden ingezet en aansprekende figuren die elkaar op verschillende terreinen bekampen.

Paolo Bettini wordt in april 50 jaar. Waar houdt hij zich tegenwoordig zoal mee bezig? "Ik fiets nog, maar dan wel naar de winkel om boodschappen te doen."

"Verder organiseer ik Granfondo's in Italië. Mijn eigen Granfondo is al aan zijn 26e editie toe. En ik richt me ook op het gravel. Samen met Johan (Museeuw) organiseer ik dit jaar in Toscane iets nieuws: gravelbike tasting."