BK banden wisselen op Velofollies: Kan u de toptijd van 1'12"55 kloppen?

Voor de vrolijke noot aan onze stand op Velofollies organiseert Sporza het BK banden wisselen! Elke dag nemen kandidaten het tegen elkaar op in 3 sessies. Het opzet is simpel: vervang zo snel mogelijk een binnenband. De snelste van het weekend mag zich officieus Belgisch kampioen noemen! Kom naar stand 534 in hal 5 en doe mee!