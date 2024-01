Ook een wereldkampioen tijdrijden wil nog beter worden: Remco Evenepoel schaaft positie bij in Milanese windtunnel

Tijdens Remco Evenepoels dagje in de windtunnel in Milaan werd vooral de nadruk gelegd op het materiaal. Wat is het beste tijdritpak? Welke overtrekjes voor de schoenen werken het best en wat zijn de beste keuzes voor de helm?



"Deze tijd in de windtunnel levert ons gegevens op van onschatbare waarde", zegt Koen Pelgrim, hoofdcoach bij Soudal - Quick Step.

"In de tijdritten die Remco afwerkt kunnen kleine verbeteringen of veranderingen een groot verschil maken."

Naast de verschillende materialen die getest werden, werd ook de positie van Evenepoel nog eens tegen het licht gehouden. "Remco zit al fantastisch op zijn fiets, dus we zijn niet op zoek naar grote aanpassingen. Het gaat meer over de bestaande positie finetunen."

In de Ronde van de Algarve zullen we al een eerste keer kunnen zien of het werk van Evenepoel en co zijn vruchten heeft afgeworpen. In de tijdrit van Albufeira over 22,2 kilometer neemt Evenepoel het in principe op tegen onder meer Filippo Ganna en Wout van Aert.