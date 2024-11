"Urska en Remco? Ze zou hem te snel achterlaten": Pogacar, die nog een onverwachte zege pakt, grapt met Evenepoel

za 23 november 2024 08:04

Extra zege voor Tadej Pogacar in 2024. Op een feestelijke dag georganiseerd door zijn makelaar Alex Carrera pakte de Sloveen de eindwinst op een padeltoernooi. Tussen de potjes door maakte de wereldkampioen wielrennen tijd om het even te hebben over zijn winterstop, de toekomst en de transfer van zijn vrouw Urska Zigart - die bij AG Insurance-Soudal Remco Evenepoel zal tegenkomen. "Het is een concurrent, maar we komen goed overeen, ja", klinkt het.

Tadej Pogacar op een padelterrein, een alledaags zicht is het niet meteen.

Toch troffen we de wereldkampioen wielrennen vrijdag aan met een racket in zijn handen. Zijn makelaar Alex Carrera organiseerde namelijk een amusante dag in Noord-Italië voor al zijn intimi. Met eerst een padeltoernooi en vervolgens een groot feest.



Pogacar - hoe kan het ook anders - ging er samen met ploegmaat Felix Grossschartner met de overwinning vandoor bij de renners. "Het was echt leuk, maar ik zal het toch bij fietsen houden", lacht de Sloveen na zijn triomf.

Pogacar geniet momenteel van zijn off-season, waarin het grootste nieuws uit zijn huishouden eigenlijk van de kant van zijn vrouw Urska Zigart kwam. Zij maakte de overstap naar AG Insurance-Soudal, de vrouwelijke tegenhanger van Soudal-Quick Step.

"Ze gaat naar hetzelfde team als Remco (Evenepoel), hé", knipoogt hij. "Of ze mijn geheimen aan hem zal vertellen? Ik denk niet dat ze vaak samen zullen rijden. Urska zou Remco te snel achterlaten."

Een broederlijk prikje naar onze landgenoot. Het is sinds de Tour van dit jaar immers geen geheim meer dat de twee een mini-bromance hebben.

"Het is een hele coole kerel", knikt Pogacar. "Ik heb nog niet heel veel tegen hem gereden, eigenlijk. Al was het dit jaar wel wat beter. Het is en blijft natuurlijk een concurrent, maar we komen goed overeen. En na de carrière zullen we misschien écht vrienden kunnen worden."

We hebben al trainingskamp gehad en ik moet zeggen: alle nieuwkomers zijn echt goed. Tadej Pogacar

Met de transfers van Rune Herregodts en Florian Vermeersch naar UAE krijgt de wereldkampioen er alvast nog twee Belgische kompanen bij.

"We hebben al trainingskamp gehad en ik moet zeggen: alle nieuwkomers zijn echt goed. Ik kan niet wachten om te zien hoe ze het ook in de wedstrijden zullen doen."

Pogacar naar nóg meer overwinningen loodsen in een seizoen wordt alvast moeilijk na zijn bijna perfecte jaar. Of niet?

"Ik zal aan meer wedstrijden moeten beginnen, zodat ik er ook meer kan winnen", lacht hij. Zien we hem dan ook terug in de Ronde van Vlaanderen? "Dat weet ik nog niet, mijn kalender is nog niet bekend", sluit hij af met een cliffhanger.