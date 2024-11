"Een vechtscheiding? Ik wil duidelijke toekomstvisie": Maxim Van Gils nuanceert "contractbreuk" met Lotto-Dstny

vr 22 november 2024 17:51

Blijft hij of blijft hij niet bij Lotto-Dstny? Dat is het vraagstuk dat momenteel rond Maxim Van Gils zweeft. De 24-jarige renner zou zijn contract willen opzeggen om elders aan de slag te gaan, maar in een interview nuanceert Van Gils dat nu zelf. "Mijn management is in gesprek met de ploeg en die gesprekken gaan momenteel goed", vertelt hij vanuit Milaan.

Er is de voorbije week veel gezegd en geschreven over Maxim Van Gils. De 24-jarige wielrenner zou zijn contract bij Lotto–Dstny willen verbreken om andere oorden - vooral Red Bull-Bora-Hansgrohe wordt getipt - op te zoeken. Wij spraken Van Gils in Milaan op een padelevent van zijn makelaar Alex Carrera. "Ik ben een betere fietser dan padelspeler", lacht de renner, die zijn gedachten in Italië probeert te verzetten. "Maar ik heb het inderdaad ook gelezen en ik kreeg er heel wat berichtjes over binnen", gaat hij meteen over tot de orde van de dag. "Ik kan momenteel alleen zeggen dat mijn management met de ploeg in gesprek is, en die gesprekken verlopen zeer goed." "Of het een vechtscheiding is? Neen, zeker niet. We komen nog steeds goed overeen en zijn gewoon aan het overleggen en het kijken hoe de toekomst eruit zal zien", legt Van Gils uit. "Momenteel wordt er zelfs nog niet gesproken over een vertrek. Dat zullen de komende weken moeten uitwijzen."

Ik heb vooral een duidelijke visie nodig voor de toekomst. Maxim Van Gils