Bommetje in wielerwereld: Maxim Van Gils wil contract opzeggen (en naar Red Bull-Bora-Hansgrohe?), Lotto-Dstny bevestigt gesprekken

di 19 november 2024 19:07

Maxim Van Gils (24) heeft een serieuze bom gedropt in de wielerwereld. Het jonge talent zou zijn contract bij Lotto-Dstny opgezegd hebben. Waar hij naartoe wil, is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Opvallend is wel dat een mecanicien en een verzorger van Van Gils onlangs aansloten op de teamdagen van Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Opschudding in het kamp van Lotto - Dstny en ver daarbuiten: plots dreigen ze bij de Belgische formatie hun goudhaantje kwijt te geraken. Maxim Van Gils, dit jaar nog goed voor onder meer een 3e plek in de Strade Bianche en de Waalse Pijl en winst in Eschborn-Frankfurt, zegt zijn contract op. Waar zijn toekomst dan wel ligt, is voorlopig nog niet bekend. Maar dat een verzorger en mecanicien van Van Gils onlangs opdoken op de teamdagen van Red Bull-Bora-Hansgrohe, is wel opvallend. De Duitse formatie heeft bovendien nog 5 plekken vrij in de selectie voor volgend jaar. Heeft het jonge talent zo toch al prijsgegeven waar hij volgend jaar zal rijden? Zelf wilde Van Gils in elk geval nog niets bevestigen. Hij stuurde ons door naar zijn management, maar ook zij gaven niets prijs. "We kunnen niets bevestigen noch ontkennen. De toekomst zal wel duidelijk maken waar hij belandt."

Gesprekken over een mogelijk vertrek maken deel uit van de gesprekken. Lotto-Dstny

Om 19 uur kwam Lotto-Dstny met een statement naar buiten: "Op dit moment zijn we in gesprek met Maxim Van Gils en zijn management over de toekomst samen. Gesprekken over een mogelijk vertrek maken hier deel van uit."

"Alle partijen wensen dat dit verdergaat op de meest propere, legale en serene manier mogelijk. Momenteel willen we niet reageren zodat de gesprekken rustig kunnen verdergaan." Het management van Van Gils (A&J All Sports Media van topmakelaar Alex Carrera) herhaalde die boodschap.

Lotto-Dstny kan doorbraak van Van Gils niet belonen