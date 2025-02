Ontdek de Wielermanager van de 5 Wattage-leden: Boonen gokt op Spaanse dark horse, Ruben heeft als enige Kristoff

Wielerclub Wattage is op gang getrapt en tegelijkertijd ook de interne strijd in de Sporza Wielermanager. Wie gaat met de wisselbeker aan de haal? En wie moet aan het eind van de rit trakteren? Ontdek de teams van Jan Bakelants, Tom Boonen, Dirk De Wolf, Mark Uytterhoeven en Ruben Van Gucht.

De minicompetitie in de Sporza Wielermanager was er vorig jaar eentje vol vreugde, ongeloof en verdriet.

Tom Boonen heeft als enige de Spanjaard Ivan Garcia Cortina (Movistar) in zijn team. "Omdat ik nog samen met hem in de ploeg reed en al heel lang heel veel van hem verwacht."

De renner met wie Jan Bakelants het verschil kan maken, is Marc Hirschi (Tudor). "Vorig jaar won hij veel koersen en dit jaar scoorde hij ook al vroeg in het seizoen. Als hij tegenvalt, kan ik hem nog altijd transfereren."

Stefan Küng (Groupama-FDJ) prijkt enkel in de ploeg van Dirk De Wolf. "Hij rijdt van de Omloop tot Roubaix, valt graag aan en kan goeie uitslagen rijden."

De verrassende naam in het team van Mark Uytterhoeven is Anthony Turgis (TotalEnergies). "Omdat hij een Fransman is en 2e werd in Milaan-Sanremo voor de oorlog."

Ruben Van Gucht, ten slotte, is de enige die zijn boontjes te week legt op Alexander Kristoff. De sleutel tot een 2e succes op een rij?