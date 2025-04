LIVE Luik-Bastenaken-Luik (vrouwen): Sluit Kopecky wielervoorjaar af met winst in "hoofddoel" La Doyenne?

9e Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen

Met Luik-Bastenaken-Luik staat vandaag de afsluiter van het wielervoorjaar bij de vrouwen op het programma. Voor wereldkampioen Lotte Kopecky is La Doyenne het hoofddoel, maar om kans te maken op de zege zal ze wel beter voor de dag moeten komen dan in de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race.



Wie wel indrukwekkend bezig is, is Puck Pieterse. Het 22-jarige talent viel dit jaar nog niet uit de top 10 en toonde haar bloedvorm door de Waalse Pijl naar haar hand te zetten. De geschiedenis speelt alvast in haar voordeel: in 6 van de 8 edities won een Nederlandse. Ook aankomstplaats Luik zal goede herinneringen naar boven brengen bij Pieterse. Het was hier dat ze vorig jaar haar eerste profzege boekte in de vierde etappe van de Tour de France.



