Krijgt de zaak-Van Gils echo's? "Renners zijn geen geldwolven, maar let op voor wildgroei aan contractverbrekingen"

wo 20 november 2024 16:22

Dat Maxim Van Gils zijn contract wil opzeggen bij Lotto-Dstny om andere oorden op te zoeken, heeft voor een kleine schokgolf gezorgd in de wielerwereld. Is het een tendens? Moet het wielrennen het voetbal achterna? En zijn wielrenners geldwolven? Sporza Daily zoekt naar antwoorden met Jan Bakelants, wielermanager Yannick Prévost en ex-wielermanager Paul De Geyter.

Zijn contractverbrekingen een tendens in het wielrennen?

Wout van Aert in 2019, de DSM-Belgen en Cian Uijtdebroeks vorig jaar. Wielrenners die hun contract verbreken lijkt meer en meer "in de mode" of is dat een vals gevoel? "Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat een recent fenomeen is", oordeelt Yannick Prévost, manager van onder meer Wout van Aert en Oliver Naesen. "Als je kijkt naar de voorvallen in de laatste 10 jaar, zijn dat er heel weinig." Oud-manager Paul De Geyter treedt Prévost bij: "Ik heb vroeger zelf ook enkele renners helpen overstappen naar een ander team voor het einde van hun contract." "Ik denk aan Tom Boonen eind 2002 (van US Postal naar Quick Step), Frank Vandenbroucke (in de jaren 90), de Colombiaan Mauricio Ardila in 2005 (van Lotto naar Rabobank) en Gert Steegmans in 2009 (van Katjoesja naar RadioShack). Het is dus nog gebeurd." "Maar we moeten wel oppassen dat er geen wildgroei komt aan eenzijdige verbrekingen", waarschuwt Prévost.

Cian Uijtdebroeks verbrak eind vorig jaar zijn contract en trok van Bora naar Visma-Lease a Bike.

Heeft het altijd te maken met geld?

Bij Maxim Van Gils lijkt het financiële plaatje de hoofdoorzaak om Lotto-Dstny vroegtijdig te verlaten. "Ik was heel verrast dat Van Gils zijn contract dit voorjaar al had verlengd", bekent Jan Bakelants. "De toenmalige manager van Van Gils heeft toen niet zo’n geweldig werk geleverd of was niet overtuigd van de kwaliteiten van zijn renner."

"Want na die contractverlenging heeft Van Gils herbevestigd in de Waalse klassiekers en dan moet het beginnen door te dringen zijn dat hij beter kon verdienen."

Tom Boonen verbrak zijn contract bij US Postal niet om het geld, maar om beloftes die niet werden nagekomen. Paul De Geyter

Maar eenzijdige contractverbrekingen draaien niet enkel om geld, onderstreept De Geyter.



"Als iemand van een kleinere voetbalploeg een transfer kan maken naar een grotere voetbalploeg, vindt iedereen dat een logische stap in de carrière van een voetballer."



"Maar wanneer een renner van Lotto-Dstny naar een ploeg kan gaan waar de omkadering beter is, dan wordt die renner afgeschilderd als een geldwolf. Dat vind ik totaal verkeerd."



Boonens contractverbreking bij US Postal draaide bijvoorbeeld niet om geld. "Maar om beloftes die niet werden nagekomen. Dan voel je je niet meer goed bij je team en wil je weg."

Tom Boonen reed in 2001 en 2002 voor US Postal.

Moet wielrennen het voetbal achterna met transfersysteem?

In het voetbal is het verbreken van een contract schering en inslag. Een voetbalclub moet dan een transfersom betalen aan de ploeg waarvan het een speler weghaalt.



Moet of zal de wielersport die weg ook inslaan? "Dat is momenteel niet mogelijk", zegt Prévost. "Want om een transfersysteem op te zetten, moet je kapitaalkrachtige ploegen hebben." "Er zijn wel een aantal rijke ploegen, maar er zijn ook een aantal ploegen zoals Lotto-Dstny die er elk jaar over moeten waken dat ze niet in de rode cijfers afsluiten." "Een systeem van transfersommen is momenteel te voorbarig voor het wielrennen." De Geyter is er voorstander van dat afkoopsommen (en transfergeld) contractueel zouden vastliggen. "Maar ik denk niet dat de mentaliteit er bij de ploegen al is om dat te doen."