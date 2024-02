Meteen met een statement: Evenepoel wint zijn seizoensopener na stevige solo van 50 kilometer

Één deelname, één overwinning. Remco Evenepoel is door de grote poort aan zijn seizoen begonnen. Onze landgenoot blies iedereen in de Figueira Champions Classic omver met een lange solo van 50 kilometer. Goed begonnen, half gewonnen?

Of hij een goede winter heeft gehad?

Wel, Remco Evenepoel heeft in zijn eerste seizoensdeelname meteen getoond dat hij meer dan klaar is voor het nieuwe seizoen.



Onze landgenoot zette zijn ploegmakkers van Soudal - Quick Step meteen aan het werk in de heuvelachtige Figueira Champions Classic. De blauwe brigade legde er ferm de pees op en sneed iedereen zo de benen af nog voor de wedstrijd eigenlijk echt begonnen was.

Evenepoel bedankte zijn ploegmakkers en zwaaide het peloton op 50 kilometer uit met een verschroeiende versnelling.