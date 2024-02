"The king is back": met die uitspraak vierde Remco Evenepoel eerste zege van seizoen

Na een solo van ruim 50 kilometer in je eerste koers van het seizoen mag je al eens uitpakken met een straffe uitspraak. "Surprise, surprise, motherf*ckers, the king is back", zei Remco Evenepoel via de radio na zijn overwinning in de Figueira Champions Classic. Ploegleider Iljo Keisse kon het alleen maar beamen: "Je hebt goed gewerkt deze winter."