Vincent Valkenaers vliegt naar de wereldtitel speed windsurfen en is zo de Prince of Speed

In La Palme, in het zuiden van Frankrijk, is de Belg Vincent Valkenaers voor het eerst wereldkampioen speed windsurfen geworden. Valkenaers liet in 2019 ook al eens van zich spreken, toen hij met zijn plank en zeil een snelheid haalde van 103,7 km/u, een wereldrecord.

Tijdens het WK speed windsurfen is het de bedoeling om elke dag zo snel mogelijk over het water te zoeven over een afstand van 500 meter. De gemiddelde snelheid van al die pogingen is meteen ook het klassement.



Vorig jaar werd Vincent Valkenaers in La Palme vicewereldkampioen achter de Franse legende Antoine Albeau, die al 26 wereldtitels op zijn naam heeft staan.



Dit jaar doet Valkenaers nog net iets beter. Sinds woensdag stond de 30-jarige Belg aan de leiding van het WK. Omdat er op de slotdag te weinig wind was, werd hem een spannende ontknoping bespaard.



Valkenaers kaapt het goud weg voor de neus van de Nederlander Hans Kreisel. Antoine Albeau was deze keer "maar" goed voor brons.



Valkenaers mag zich door zijn wereldtitel een jaar lang de "Prince of Speed" noemen. Vijf jaar geleden bewees hij al enorm snel over het water te kunnen vliegen, want toen zette hij het snelheidsrecord neer: 103,7 km/u.