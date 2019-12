103,7 km/u! Vincent Valkenaers is de snelste surfer ter wereld

Vincent Valkenaers nam onlangs deel aan een snelheidsrace in de Lüderitzbaai in Namibië. Over 500 meter moeten de windsurfers een pijlsnelle chrono laten noteren.

Valkenaers zette de beste prestatie neer. Met 56 knopen of 103,7 km/u haalde hij de hoogste topsnelheid.

De 25-jarige surfer uit Mechelen deed 18"289 seconden over de halve kilometer. Daarmee bleef hij slechts 7 duizendsten boven het wereldrecord.