Wordt Toon Aerts straks ook Belgisch kampioen gravel? "Duwde nog niet vaak zo hoge wattages als zondag"

Eerste gravelwedstrijd ooit en meteen winst: Toon Aerts wou afgelopen zondag in Valkenburg gewoon eens proeven van het gravelen, maar het bleef niet bij een klein hapje. Het smaakte in ieder geval naar meer. Is hij woensdag de favoriet op het BK gravel in Turnhout?

"Vermeersch was natuurlijk al eens wereldkampioen gravel en hij heeft misschien wel zijn beste voorjaar ooit gereden. Van Gestel was ook sterk dit voorjaar en hij koerst straks in eigen streek."

"Veel deelnemers die er zondag bij waren, komen ook aan de start op het BK in Turnhout. Toch zijn 2 renners die in Valkenburg niet rijden voor mij de topfavoriet: Gianni Vermeersch en Dries Van Gestel."

"Aanvankelijk was er niet zoveel aandacht, omdat de wedstrijd niet op tv was, maar toen het nieuws van mijn zege bekend raakte, werd ik overstelpt met berichtjes. Eigenlijk tot vandaag."

Toon Aerts mocht zondag in Valkenburg eindelijk nog eens op het hoogste schavotje staan, iets wat van voor zijn schorsing geleden was. Een meer dan geslaagd debuut op het gravelcircuit dus.

"Maar in het gravelen kan er veel gebeuren. Als ik goed hersteld ben van zondag, zou ik moeten kunnen meedoen voor de eerste plaatsen. Winnen is nog een ander verhaal. Ik verwacht dat het toch nog een niveautje hoger zal zijn."

Toch heeft Aerts stiekem de ambitie om zelf te winnen. Het zou, na zijn Belgische titel in het veld in 2019, zijn tweede tricolore bij de profs zijn.

"Maar misschien dat we het programma toch nog wat aanpassen en ik er in de zomer toch nog een paar gravelraces bijneem."

Door zijn zege in Valkenburg is Aerts sowieso gekwalificeerd voor het WK, begin oktober in Leuven. "Na het BK zou ik in principe nog op 12 mei in Aken rijden, maar daarna zou ik normaal enkel nog op de weg koersen. Tot het WK dan."

"In het veld is het voortdurend sprinten en remmen voor de bochten, waarna je weer begint te sprinten. Bij gravelen moet je minder optrekken, duw je meer wattages. De wattages van zondag heb ik nog niet vaak geduwd."

Het parcours in Turnhout is niet helemaal in het voordeel van Toon Aerts. "Het wordt een pak sneller dan in Valkenburg, minder technisch. Dat laatste was in mijn voordeel als crosser. Turnhout is toch iets meer een wegwedstrijd."

In de Sluitingsprijs in Oostmalle kwam Toon Aerts zwaar ten val, waarbij hij zijn neus brak. Heeft hij daar nu, zo'n twee maanden later, nog last van?



"Nee, eigenlijk ben ik dat al vergeten. Het is volledig genezen. Na de cross in Oostmalle ben ik geopereerd om mijn neus te laten rechtzetten."

"Het viel allemaal wel mee. Het deed nooit pijn en ik heb nooit last gehad van mijn ademhaling."



"Na Oostmalle was het sowieso de bedoeling om 2 weken rust te nemen. Dat waren nu een paar dagen langer, maar er is niets in het gedrang gekomen. Dat werd zondag al duidelijk in Valkenburg."