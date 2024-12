Sven Nys geeft "slechte verliezer" Thibau positief rapport en kent mogelijke oorzaak van mindere periode

di 3 december 2024 06:20

Na 2 pittige crossmaanden gaat Thibau Nys zijn batterijen opladen onder de Spaanse zon. Het moment om zijn eerste seizoenshelft in het veld te analyseren. "Misschien had de verstoorde voorbereiding een zwaardere impact dan gedacht", zegt vader Sven.

"Enkele keren dacht ik: "Dju, daar zat meer in." Maar tot nu toe was Thibaus cross-seizoen vooral een succes." Sven Nys geeft zoonlief Thibau een goed rapport voor het eerste deel van zijn veldritwinter.



Met 3 zeges op 2 weken tijd leek de trein begin november helemaal vertrokken. Maar de voorbije weken speelde Thibau Nys niet meer mee voor de knikkers. "Thibaus voorbereiding was natuurlijk stevig verstoord door ziekte: hij lag 10 dagen lang in bed met koorts."



"Het conditionele inhaalmanoeuvre heeft uiteindelijk langer geduurd dan verwacht. Maar zodra Thibau op niveau was, stond hij er wel. Met winst in Overijse, op het EK en in Lokeren."

Omdat zijn voorbereiding verstoord was, kon Thibau zijn goeie periode misschien minder lang volhouden. Sven Nys

Wat liep er de voorbije weken dan fout? "In Merksplas en Hamme was Thibau in beide wedstrijden dominant genoeg om te winnen. Maar door tactische foutjes maakt hij het telkens niet af in de finale." "In Antwerpen was het een tikkeltje minder. Door het zand rijden is niet zijn beste kwaliteit. Als je dan in elke zandstrook een seconde verliest, dan stapelt de vermoeidheid zich op." "In Dublin had ik het voorbije weekend meer van hem verwacht, maar Thibau was in het begin van de week verkouden. En door die vroege val heeft hij niet kunnen tonen wat hij in zijn mars heeft." Sven Nys ziet ook nog een mogelijke andere reden voor de mindere prestaties van de voorbije weken: "Omdat zijn voorbereiding verstoord was, kon Thibau zijn goeie periode misschien minder lang volhouden."

resultaten Thibau Nys deze winter zaterdag 12 oktober Beringen Exact 12e zondag 20 oktober Ruddervoorde Superprestige 13e zondag 27 oktober Overijse Superprestige 1e vrijdag 1 november Oudenaarde (Koppenberg) X²O 4e zondag 3 november Pontevedra (Spa) EK 1e zondag 10 november Lokeren X²O 1e zaterdag 16 november Merksplas Superprestige 4e zondag 17 november Hamme X²O 14e zondag 24 november Antwerpen Wereldbeker 12e zondag 1 december Dublin (Ier) Wereldbeker opgave

Slechte verliezer

Hoe gaat Nys junior om met die mindere prestaties van de voorbije weken? "Thibau kan slecht tegen zijn verlies", bekent Sven Nys. "Maar dat is een goeie eigenschap." "Als hij met ambitie naar een cross trekt en het draait niet zoals het moet, dan zie je dat wel aan hem."

"Maar Thibaus motivatie lijdt daar niet onder. Integendeel, hij wordt scherper en alerter na elke tegenslag." "Het feit dat Thibau dit seizoen al 3 crossen heeft gewonnen en elke week de Europese kampioenentrui mag dragen, geeft Thibau vertrouwen."

Slachtoffer

Volgend weekend zullen we de Europese kampioen niet in het veld zien. "Thibau is gisteren vertrokken voor een stage met zijn wegteam Lidl-Trek. Hij zal in Spanje 2 weken lang veel kilometers doen in goed weer. Dat zal zeker helpen", is vader Sven positief. "Vorig seizoen werd Thibau na die stage ook beter richting de kerstperiode en de kampioenschappen. Als alles verloopt zoals het moet, dan zal dat straks ook weer zo zijn." Crosstraining staat er in Spanje niet op de planning. "Thibau gaat gewoon op de weg trainen en daar zijn intensiteit in steken."

Als Thibau nu zou blijven crossen, zou hij in de kampioenschappen geen prijs rijden. Sven Nys

Na de stage volgt een pittig kerstmenu. "Thibau zal in die periode wat meer rijden dan in een normaal crossweekend."



"Dat is de reden waarom hij (en andere crossers) in deze periode veel kilometers doen op stage. Als je nu zou blijven crossen, dan ga je er misschien over en zal je in de kampioenschappen geen prijs meer rijden."



Sven Nys pleit daarom voor een Wereldbeker die meer gespreid is. "Zodat er ruimte is om even te herstellen voor de drukke kerstperiode."



"Nu hebben ze alle crossen in de periode van december tot februari gebundeld voor Wout en Mathieu. Maar we zien dat Wout en Mathieu daar geen rekening mee houden. De traditionele crossers zijn daar nu het slachtoffer van."