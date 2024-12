Sven Nys deelt positief nieuws over gevallen Thibau: "Dikke enkel, maar hij gaat mee op stage"

Het zag er even onrustwekkend uit, maar Thibau Nys zal niet te veel last ondervinden van zijn val in Dublin gisteren. "Er is geen zware schade waardoor hij niet zou kunnen fietsen of trainen", zegt vader Sven.

Een tijdlang bleef Thibau Nys gisteren kermend liggen na een val vroeg in de WB-cross van Dublin.



De Europese kampioen krabbelde overeind en vervolgde zijn cross, maar gooide uiteindelijk toch nog de handdoek in de ring.



"Thibau moest in vol in de remmen omdat Boros voor hem aan de balken ten val was gekomen en in de weg liep", legt vader Sven Nys uit.



"De slag langs achteren van die andere renner (de Fransman David Menut) was erger. Die beukte met volle snelheid op zijn rug in en stapte daarna op zijn enkel."



"Het was jammer dat de wedstrijd in Dublin zo vroeg gedaan was voor Thibau, maar al bij al valt de blessure dus nog mee."

Er is geen zware schade waardoor hij niet zou kunnen fietsen of trainen. Sven Nys

Hoe gaat het daags nadien met pechvogel Nys?



"Zijn enkel staat dik, maar er is geen zware schade waardoor hij niet zou kunnen fietsen of trainen."



"Thibau zal vandaag vanuit Dublin het vliegtuig nemen naar Calpe om af te reizen naar de ploegstage van Lidl-Trek."

