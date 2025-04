"Ze had ook eens iets mogen doen voor Kopecky": Wielerclub Wattage hekelt passieve Wiebes in Parijs-Roubaix

De afwachtende houding van het vrouwenpeloton was een wederkerend thema dit voorjaar. Ook tijdens Parijs-Roubaix zag het panel van Wielerclub Wattage dat winnares Pauline Ferrand-Prévot weinig in de weg werd gelegd. Ze wijzen dan ook met de beschuldigende vinger naar Lorena Wiebes, die haar kopvrouw Lotte Kopecky te weinig ondersteunde.

Vlaamse wielerfans hadden het liever anders gezien, maar tijdens het voorbije voorjaar offerde Lotte Kopecky meerdere keren haar kansen op om haar ploeggenote Lorena Wiebes naar de overwinning te loodsen. Hoewel Kopecky in de Hel van het Noorden naar voren werd geschoven als kopvrouw, mocht de wereldkampioene opnieuw de kastanjes uit de vuur halen voor de Nederlandse, tot ongenoegen van het panel.

De wereldkampioene op kop met de Europese kampioene in het wiel.

"Bij de vrouwen reden ze niet om te winnen", gaat Dirk verder. "Lotte rijdt op Carrefour de l'Arbre op kop met 14 meisjes in haar wiel."

In tegenstelling tot Wiebes reed Jasper Philipsen bij de mannen als snelste man in de kopgroep wel vol mee met Mathieu van der Poel en Tadej Pogaca r.

"Ze mag ook eens iets doen voor Kopecky. Ze rijdt het gat niet toe en kijkt altijd naar Lotte. Dat deed ze in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en eigenlijk het hele voorjaar lang."

"Als Pauline Ferrand Prevot gaat, mag Wiebes ook eens iets doen", was Dirk De Wolf van mening.

"In een koers zoals Parijs Roubaix moet je gewoon chaos zaaien", pikt Tom Boonen in.

"Dat Marianne Vos niet overneemt, is logisch. Haar ploeggenote is weg, maar de rest bleef gewoon zitten."

Wiebes finishte uiteindelijk nog als 3e in Parijs-Roubaix.

Hoewel er kritiek weerklinkt op de passieve Wiebes, gaf Kopecky vooraf wel aan dat ze zich zou opofferen voor Wiebes als ze beiden diep in de finale nog samen zaten. Is Kopecky te altruïstisch?

Tijdens de Ronde was Lotte de beste van de kopgroep, maar op de Paterberg heeft ze ook niet geprobeerd om aan te vallen.

"Tijdens de Ronde van Vlaanderen was ze de beste van de kopgroep, maar op de Paterberg heeft ze ook niet geprobeerd om aan te vallen. Tijdens Parijs-Roubaix herhaalde zich dat."

"Bij de mannen vinden we het net fantastisch dat er in de kopgroep renners rijden die weten dat ze niet kunnen winnen in de sprint."

"Maar toch rijden ze door omdat er vooraan nog iemand lek kan rijden. Dat

is toch een andere manier van koersen", besluit Bakelants.