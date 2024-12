VIDEO - Een stevige beuk in de rug: nieuwe beelden tonen kermende Thibau Nys bij val in Dublin

Thibau Nys was zondag de grote pechvogel tijdens de Wereldbekermanche veldrijden in Dublin. Een val van Michael Boros zette op de balkjes een kettingreactie in gang, waar ook Nys slachtoffer van werd. De Europese kampioen ging onderuit, waarna een collega hard op zijn rug inbeukte. Op beelden is te horen hoe Nys, die wat later opgaf, kermt van de pijn.