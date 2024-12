Michael Vanthourenhout laat zich niet doen door schoen en is in Dublin sterkste in spannende finale

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft in Dublin de Wereldbekercross op zijn naam gezet. In een spannende slotfase reed hij weg uit een elitegroepje. Toon Aerts en Felipe Orts stonden mee op het podium in Ierland. In de Wereldbekerstand neemt Vanthourenhout de leiding over van ploegmaat Eli Iserbyt (4e).