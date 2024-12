Ai! Thibau Nys blijft liggen na valpartij over de balkjes: "Game over"

De Wereldbekercross in Dublin is geen succes geworden voor Thibau Nys. De Belg zag zijn kansen al vroeg gefnuikt door een val aan de balkjes, veroorzaakt door het tumult na een tuimelperte van Michael Boros.

Al in de eerste ronde was het prijs in Dublin: aan de balkjes ging eerst Michael Boros in de fout en in het zog van de Tsjech maakten nog enkele renners kenners met de Ierse graszoden.

Ondanks het tumult door de valpartij probeerde ook Thibau Nys nog over de balkjes te wippen, maar dat bleek de verkeerde keuze. Nys haperde en smakte ook tegen de grond en leek daarbij zijn scheenbeen te bezeren.

"Als er problemen zijn, moet je niet springen", analyseerde onze cocommentator Paul Herygers de bewuste fase. "Dat moet je afstappen."

Nys' ploegleider Eric Braes beaamde. "Misschien was het een betere optie geweest voor hem om te lopen. Hij rijdt wel voort, maar het is game over voor hem. Hopelijk valt de schade mee."

Thibau Nys draaide na zijn val nog enkele rondjes mee, maar gaf er uiteindelijk iets voorbij halfweg koers alsnog de brui aan.