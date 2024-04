Onze reporter in het spoor van de Belgische breakers, dromend van de Spelen in Parijs: "Cirkel is nu rond"

Geen sirtaki, wel verbluffende moves. Onze Belgische breakers legden de voorbije dagen in Griekenland de basis voor de laatste rechte lijn richting Olympische Spelen. Onze reporter Mercedes ging op bezoek in Thessaloniki bij speerpunten als MadMax en Mighty Jimm, voor wie de stage extra speciaal was.

"De bedoeling is vooral om iedereen waar we de afgelopen jaren mee gewerkt hebben, samen te brengen in onze laatste aanloop naar de Olympische Spelen. We willen ons hier zo goed mogelijk voorbereiden."

Maxime 'MadMax' Blieck (25) - in 2020 nog vicewereldkampioen - onderstreept tijdens een bezoek aan een lokale trekpleister het belang van het samenzijn op de stage.

In de bruisende havenstad vonden onze Belgische breakers de ideale omstandigheden om zich klaar te stomen voor levensbelangrijke maanden. Binnenkort - op de kwalificatietoernooien van Shanghai en Boedapest - hopen ze zich te verzekeren van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer.

Veel zweet in Thessaloniki - en dat lag niet aan de Griekse zon.

Ik wou van het breaken leven, het is mijn grote passie. Maar in Griekenland was het niet ideaal om er een carrière van te maken.

Ik wou van het breaken leven, het is mijn grote passie. Maar in Griekenland was het niet ideaal om er een carrière van te maken.

Voor Dimitrios 'Mighty Jimm' Grigoriu is de stage in Griekenland extra speciaal. De b-boy, die op het WK in Leuven in de top 8 eindigde, groeide er op als zoon van een Griekse vader en een Belgische moeder.

Na de schooluren begon Dimitrios danslessen te volgen in het dorpje Veria, vanaf zijn 12de trok hij elk weekend naar het grote Thessaloniki om zich sneller te ontwikkelen. Geen wonder dus dat Mighty Jimm de stad als zijn broekzak kent en weet waar het goed vertoeven is - hij neemt onze reporter mee naar een van zijn favoriete eetplekjes.

Maar om door te breken in het breaking was Griekenland niét de droomplek.

"Ik wou van het breaken leven, het is mijn grote passie. Maar in Griekenland was het niet ideaal om er een carrière van te maken", vertelt hij.

"Op mijn 17e trok ik daarom naar Nederland. En nadat het een olympische sport werd, kreeg ik de vraag om België te vertegenwoordigen. (glundert) Ik heb niet getwijfeld en was dankbaar voor zo'n kans. Nu probeer ik de lessen die ik in Griekenland én België leerde te gebruiken. Met deze stage is de cirkel eigenlijk rond."