Kooij troeft Pedersen af, Evenepoel houdt woord en sprokkelt meteen seconden

In zijn eerste volledige jaar in de WorldTour kwam Stefan Bissegger in 2021 als een komeet binnen met tijdritzeges in Parijs-Nice en de Benelux Tour, nog aangevuld met winst vanuit de ontsnapping in de Ronde van Zwitserland.



De Zwitser telt verder nog 4 profzeges met een rit in de Tour de l'Ain, een rit in de UAE Tour en tijdrittitels in Europa en Zwitserland. Het moge duidelijk zijn wat de specialiteit is van Bissegger.



Nu kiest de renner van EF-EasyPost dus voor een avontuur in de aanval, bij gebrek aan een individuele tijdrit deze week. Al is Bissegger zeker niet vies van een ontsnapping van ver.