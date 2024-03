Bedrijvige Remco Evenepoel zet concurrenten meteen onder druk in Parijs-Nice: "Het zal heel de week zo zijn"

"Het was een goede dag", analyseerde Remco Evenepoel vanaf de rollen zijn openingsrit in Parijs-Nice.





"Mijn ploegmakkers hebben me goed ondersteund, ik kon al wat seconden pakken en we hebben het plan - dat we vooraf besproken hadden - proberen uit te voeren."



Zo probeerde Evenepoel op de laatste helling nog een ultieme uitval. Hij ging op en over aanstoker Egan Bernal, maar in de afdaling weigerden zijn concurrenten om mee te werken met de Belgische kampioen.



"Dat was hun goed recht, hoor. Velen hadden ook een sprinter mee", legt Evenepoel uit. " Matteo Jorgenson, bijvoorbeeld. Die had uiteindelijk de winnaar in zijn ploeg. En had Bora (ook Primoz Roglic was mee, red.) ook een sprinter mee? Of was het van niet kunnen? Dat weet ik niet."



"Maar goed, we hebben geprobeerd om ons plan uit te voeren, hé. Dat is waar we ook voor staan. We kijken naar niemand, en dat zal heel de week zo blijven. Dit is een alvast goed begin van de week."