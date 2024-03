Enchanté! Het lespakket van Remco Evenepoel tijdens zijn eerste Parijs-Nice

vr 1 maart 2024 06:15

De Ronde van de Algarve was een geslaagd opstapje, vanaf zondag begint het echte werk met Parijs-Nice. Remco Evenepoel laat zich de komende maanden onderdompelen in een Frans bad en beschouwt de Koers naar de Zon als zijn ingangsexamen voor zijn eerste stapjes aan de universiteit komende zomer.

Frankrijk is dit jaar zowat de rode draad in het wedstrijdprogramma van Remco Evenepoel. Op zijn 24e staat hij voor een eerste kennismaking met de Tour de France, gevolgd door de Spelen in Parijs. Frans wordt dus de voertaal, Nice wordt een pied-à-terre. "Het grote doel dit jaar? Het podium in Nice. Dat zou een droom zijn die werkelijkheid wordt", vertelde Evenepoel net voor zijn eerste competitiekilometers van 2024. Het antwoord was dubbelzinnig. De Tour eindigt dit jaar uitzonderlijk niet in Parijs, wel in Nice. Maar komende zondag begint Evenepoel al aan een mini-Tour met de traditionele terminus op de Promenade des Anglais in Nice. "Laat het mij zo zeggen: in Parijs-Nice zou ik op het podium willen staan, in de Tour droom ik van het podium", verduidelijkte Evenepoel enkele dagen later bij onze reporter.

In Parijs-Nice zou ik op het podium willen staan, in de Tour droom ik van het podium. Remco Evenepoel

Soit, nice-to-have of niet, de eerste Franse les van Evenepoel begint zondag. Je gelooft het amper, maar het land van onze zuiderburen is eigenlijk terre inconnue voor Evenepoel.

Slechts 2 keer maakte Evenepoel in zijn profcarrière zijn opwachting op Franse bodem. In 2021 en 2023 sloot hij zijn seizoen af met de Chrono des Nations, goed voor een totaalpakket van bijna 90 kilometer. Dat aantal zal van zondag tot en met zondag de hoogte inschieten. Evenepoel noemde het zelf afgelopen winter in enkele interviews "een snelcursus koersen in Frankrijk".

Remco Evenepoel heeft amper koerservaring op Franse wegen. Zijn laatste acte de présence was de Chrono des Nations midden oktober.

Miniatuurversie

Hebben de Franse wegen dan zo'n uitzonderlijk karakter? Neen, maar deze spoedcursus is een duidelijke degustatie van wat vanaf 29 juni naar de Belgische kampioen ligt te gniffelen. Dan gaat het vooral over de hectiek die tijdens de openingsdagen van Parijs-Nice steevast op de afspraak is, over de dreigende wind die de nervositeit zal doen pieken en over de rollercoaster die je als klassementsman moet overleven voor je in je speeltuin belandt. "De eerste twee dagen worden veeleisend. Het zijn technische ritten met heel wat verkeersmeubilair. Het wordt belangrijk om die dagen zonder zorgen af te sluiten", zegt ploegleider Klaas Lodewyck. Evenepoel zal zelf snel ervaren dat Parijs-Nice op dat vlak nog een ander paar mouwen is dan pakweg Catalonië of Baskenland gezien de aard van het parcours, de plaats op de kalender en de diversiteit van het peloton. Moet gezegd: de Grand Départ in Italië zal eind juni door het golvende karakter van de eerste ritten wellicht minder geagiteerd zijn dan een hypernerveuze ouverture voor de sprinters, maar een gewaarschuwd man is er ook straks nog twee waard.

Deze Parijs-Nice is nog meer een miniatuurversie van de Tour, aangezien de Ronde van Frankrijk ook zal finishen in Nice. Tourbaas Christian Prudhomme

De Dauphiné begin juni als laatste opstapje naar de Tour is logisch, Parijs-Nice was dat aanvankelijk misschien iets minder. In deze fase van het seizoen zijn er namelijk veel meer opties en verschillen de doelen of plannen per kopstuk. Vorig jaar was de Koers naar de Zon nog een bokskamp tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar de Sloveen heeft gesnoeid in zijn voorjaarsboeket en beperkt zich dezer dagen tot de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Vingegaard switcht dan weer naar Tirreno-Adriatico. ASO vreesde heel even zonder boegbeelden op de affiche te eindigen, maar bij de voorstelling van het parcours stak grote baas Christian Prudhomme zijn hand al uit naar de Belgische publiekstrekker. "Deze Parijs-Nice is nog meer een miniatuurversie van de Tour, aangezien de Ronde van Frankrijk ook zal finishen in Nice. En uiteraard hoop ik dat Remco Evenepoel zal deelnemen", formuleerde hij zijn invitatie.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Extra verkenningen na de slotrit

Wellicht liet Evenepoel zich niet beïnvloeden door Prudhomme, maar deze Parijs-Nice past nu eenmaal als gegoten in het trainings- en koersschema dat de Belgische kampioen met zijn entourage maanden geleden heeft uitgetekend. Evenepoel zal pas na dit voorjaar voor het eerst op hoogtestage gaan om nu nog in alle rust voldoende tijd op het thuisfront - lees: Spanje - te kunnen spenderen en is ook spaarzaam met zijn wedstrijddagen. Fraîcheur als vertrekpunt. Na de Ronde van de Algarve kon Evenepoel zich 2 weken rustig klaarstomen voor deze Parijs-Nice, zijn enige koers in maart. Dat deed "Smalls" geregeld in goed gezelschap.

Remco Evenepoel trainde de voorbije 2 weken af en toe met Mathieu van der Poel.

Voor Evenepoel zijn rugnummer op 29 juni opspeldt in Firenze, zal hij ook al de nodige verkenningen ingeblikt hebben. Meteen nog een valabele reden om te debuteren in Parijs-Nice. Het slotweekend knipoogt namelijk naar het atypische einde van de Tour. Wat was er nu ook weer zo speciaal aan de gele apotheose komende zomer? De voorlaatste etappe (133 km) gaat van start in Nice en bewandelt met de Col de Turini en de Col de la Colmiane zware opwarmertjes voor de aankomst op de Col de la Couillole. De slotrit is deze keer geen parade en criterium in de Franse hoofdstad. Voor het eerst sinds de legendarische ontknoping in 1989 krijgen we een tijdrit als sluitstuk. Tussen Monaco en Nice is een route van 35 kilometer uitgetekend. Met een groot deel van die ingrediënten zal Evenepoel ook de komende dagen moeten koken en het verteringsproces vloeit na de laatste dag van deze rittenkoers over in extra verkenningstochten van de staartetappes (Isola 2000 en het tweeluik in Nice) van de komende Tour.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Zonnekoning

Net als eind juli zal Evenepoel ook nu in het hinterland van Nice Primoz Roglic tegen het lijf lopen. De Sloveen vertoefde tot eind vorige week op Tenerife en heeft dus wél al een hoogteprikkel in de benen. Roglic is de enige (volwaardige) Tourkandidaat die ook op de startlijst blinkt. Hij debuteert voor Bora-Hansgrohe en zal weer een vurige tête-à-tête met zijn Belgische copain kunnen houden. Evenepoel of Roglic kan de (morele) winnaar worden, Soudal-Quick Step of Bora-Hansgrohe eveneens. Al kan een slechte generale ook nog altijd een goeie première opleveren. Bij de Belgische equipe is een longlist van 12 tot 14 namen samengesteld en enkele lieden zoals Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Mattia Cattaneo zullen hun kandidatuur extra kracht willen bijzetten. Roglic weet wel al wie hem zal omringen (Vlasov, Martinez, Hindley, Kämna, Sobrero, Denz en Van Poppel) en kan een eerste keer in koers aan de verstandhouding timmeren.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.