Standard kleurt bloedrood door het web van 777: "Het kaartenhuis staat op instorten"

di 7 mei 2024 18:06

Het voetbalseizoen 2023-2024 loopt op zijn laatste benen en voor Standard komt er zo binnenkort een einde aan een lange lijdensweg. Of toch niet helemaal. Sportief zit de club in de put, naast het veld zijn de zorgen namelijk zelfs nóg groter. Wat is er allemaal aan de hand op Sclessin met eigenaar 777 Partners als vergiftigd geschenk?

De vrije val van Standard is al een tijdje aan de gang. Sportief is het een rampseizoen, maar ook extrasportief ruikt het niet te fris aan de boorden van de Maas. 2 jaar geleden verkocht voorzitter Bruno Venanzi zijn club aan 777 Partners, een Amerikaans investeringsfonds. Venanzi was persona non grata geworden bij de aanhang van Standard en onder zijn bewind zag de boekhouding er al niet te fraai uit. Maar nu, 2 jaar na de komst van de Amerikanen, lijkt de strop nog wat meer aangespannen. 777 Partners stapelt naar verluidt de schulden op en heeft meerdere rechtszaken aan zijn been. Op Sclessin laat de uitbetaling van de lonen geregeld een tijdje op zich wachten en in de VS is er zelfs sprake van fraude.

Er worden forse beschuldigingen geuit in de VS over 777: ze spreken onomwonden over fraude en over een kaartenhuis dat op instorten staat. Dries Bervoet (De Tijd)

"Het is voor mij altijd onduidelijk geweest wie ze waren en wat ze deden", vertelt Dries Bervoet, journalist bij De Tijd, in Sporza Daily over 777 Partners. "Maar de voorbije dagen is er veel veranderd op dat vlak." Een Amerikaanse kredietverstrekker heeft namelijk een claim ingediend tegen 777. "Er worden forse beschuldigingen geuit: ze spreken onomwonden over fraude en over een kaartenhuis dat op instorten staat. Ze gaan met volle kracht vooruit tegen 777." 777 Partners kocht Standard destijds voor een prikje omdat het water er toen al aan de lippen stond. "Standard was noodlijdend en was daarom gemakkelijk en goedkoop."

Standard incasseerde dit seizoen tik na tik.

Opnieuw te koop?

Standard is niet de enige club in de portefeuille van 777 Partners. Het investeringsfonds heeft ook tentakels in Italië, Spanje en Duitsland. Wat is hun visie? "Ze doen aan kruisfinanciering. Door in te stappen bij clubs met schulden willen ze andere delen van hun business (zoals levensverzekeringen) verkopen aan de voetbalfans van die clubs." "Zo zouden ze extra inkomsten en cashflow genereren voor de financiering van de schulden die ze zijn aangegaan. Alleen blijkt dat model niet te werken." "777 heeft grote moeite om de aangegane schulden terug te betalen. Het beetje cashflow wordt meteen aangewend om de putjes te vullen, maar de business is niet houdbaar."

777 heeft grote moeite om de aangegane schulden terug te betalen. Hun model werkt niet. Dries Bervoet (De Tijd)