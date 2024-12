Michael Jackson in Limburg, een bodybuilder en een te luide fluit: deze beelden uit de JPL zag je nog niet

Speeldag 16 gaat de geschiedenis in als het weekend waarin heel wat topploegen met de punten morsten. Maar daarnaast viel er ook opnieuw heel wat opmerkelijks te beleven op de Belgische velden. Zo scoorde Michael Jackson op Stayen en moet scheidsrechter Laforge in de toekomst zachter op zijn fluitje blazen.

In een derby een doelpunt slikken is altijd pijnlijk. Maar in een derby een doelpunt slikken van Michael Jackson is nog net wat erger. Adriano Bertaccini haalde na zijn eerste goal in de Limburgse clash tegen Genk de moonwalk van onder het stof. Ook de viering bij zijn tweede goal deed monden openvallen.