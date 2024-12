Voor het eerst in 2 maanden geen goal: inspiratieloos Anderlecht ziet opmars gestuit door OH Leuven

zo 1 december 2024 17:44

OH Leuven einde 0 - 0 Anderlecht 39' - Geel - Thibault Vlietinck 59' - Geel - Siebe Schrijvers 62' - Verv. Hamza Mendyl door William Balikwisha 66' - Verv. Francis Amuzu door Nilson Angulo 66' - Verv. Théo Leoni door Yari Verschaeren 71' - Verv. Youssef Maziz door Konan N'Dri 71' - Verv. Federico Ricca door Takuma Ominami 78' - Verv. Kasper Dolberg door Luis Vázquez 78' - Verv. Anders Dreyer door Tristan Degreef 83' - Geel - Mathias Jørgensen Jupiler Pro League - speeldag 16 - 01/12/24 - 16:01

Van een overschot aan doelpunten naar geen goal. Een inspiratieloos Anderlecht is er niet in geslaagd om voorbij OH Leuven te geraken. Paars-wit kon de thuisploeg, die na rust zelfs de beste kansen kreeg, amper bedreigen. Voor het eerst in ruim 2 maanden kwam de recordkampioen niet tot scoren. Een puntendeling was het eindverdict.



OH Leuven - RSC Anderlecht in een notendop: Sleutelmoment Al na 3 minuten krijgt topschutter Kasper Dolberg een grote kans op de openingstreffer. De Deen laat de mogelijkheid liggen, een vroege goal had vandaag een wereld van verschil gemaakt voor paars-wit. Man van de Match OHL ging in het slot nog op zoek naar een verdiende goal. Vooral Stefan Mitrovic acteerde daarbij als draaischijf. De Serviër kon vandaag ook op het scorebord staan, maar Balikwisha ging voor eigen succes. Opvallend Van 4-0, 0-5 en 6-0 plots naar een match zonder doelpunten: Anderlecht had voor het eerst in weken eens geen telraam nodig. Straffer nog: voor het eerst sinds 21 september kunnen de Brusselaars niet scoren. Toen werd het 0-0 tegen Charleroi.

De pletwals van Anderlecht had de laatste weken enkele slachtoffers geëist in de vaderlandse competitie. KV Kortrijk werd ingeblikt met 4-0, Cercle Brugge met 0-5 en KAA Gent met 6-0. De vraag was vooraf dan ook niet óf Anderlecht zou scoren, wel wannéér dat zou gebeuren. En dat kon al na amper 3 minuten het geval zijn. Mario Stroeykens vond topschutter Kasper Dolberg voor doel, die besloot van dichtbij slap op de doelman. Niet van zijn gewoonte. Daarna ging het lekker op en af aan Den Dreef. Schrijvers en Vlietinck waren gevaarlijk voor de thuisploeg, N'Diaye, Simic en Dreyer probeerden de ban te breken voor de Brusselaars. Allemaal zonder succes. Maar na de controle die Anderlecht had in de eerste helft, zou het in de tweede helft wel eens prijs zijn.

Wilde Leuvenaars

Dat beeld van een doelpuntrijke tweede helft mocht al snel weer de kast in. Kleine foutjes, slechte passes en een pak misverstanden zorgden voor een slap begin van de tweede helft. Een inspiratieloos Anderlecht creëerde op die manier ook bitter weinig, het geloof in een stuntje groeide bij de thuisfans. Alleen waren de Leuvense aanvallers veel te wild voor doel. Schrijvers plaatste een goeie aflegger van Mitrovic over de kooi van Coosemans, invaller Balikwisha jaste het leer snoeihard in de tribunes na een goeie dribbel. Diezelfde Balikwisha kreeg van in de kleine rechthoek ook nog een dot van een kans. Alleen had de winger beter zijn makker Mitrovic bediend, dan was OHL misschien wel met de 3 punten gaan lopen. Het gebeurde niet en de 0 bleef aan beide kanten op het bord. Anderlecht mag OHL zo stilaan zijn zwarte beest noemen, paars-wit won slechts 3 van zijn laatste 10 duels met de buren uit Leuven. Ook in het klassement laat Anderlecht trouwens na om toe te slaan. Na het gelijkspel van leider Genk kon het weer wat inlopen. OHL blijft in de gevarenzone hangen.

Thomas Foket: "We zijn niet tot het uiterste gegaan"

Thomas Foket (RSC Anderlecht): "We zijn vandaag precies niet tot het uiterste gegaan. We hebben wel geprobeerd en de organisatie zat goed, maar we kunnen misschien iets geduldiger zijn. Zeker met die opeenvolging van wedstrijden moeten we dodelijker zijn. Het positieve is dat we de 0 houden, maar dit is toch een dubbel gevoel. Die kans van Dolberg? We kunnen hem dat niet kwalijk nemen. Maar als je prikt, is het klaar normaal." William Balikwisha (OH Leuven): "We zijn een beetje teleurgesteld. Op basis van het slot verdienden we meer. Maar goed, we pakken een punt tegen een sterke ploeg. We spelen zelf ook goed voetbal, maar om te winnen moet je natuurlijk je kansen afmaken. Bij mijn grote kans was ik zodanig op het spel gefocust dat ik mijn ploegmakkers niet zag." David Hubert (trainer RSC Anderlecht): "We zijn nooit tevreden als we niet winnen. Het ontbrak ons aan frisheid, al startten we wel goed met 2 grote kansen. Helaas gingen die niet binnen, dat zou voor energie gezorgd hebben. Na rust verloren we de grip een beetje, een goal kon aan beide kanten vallen. Soms gebeurt dat met de ogen dicht, nu viel het tegen." Hans Somers (trainer OH Leuven): "We hinken op twee gedachten bij dit resultaat. Op het einde kwamen er kansen en als je ook de expected goals bekijkt, zie je dat er meer in zat. Maar ik ben wel heel trots op de jongens. Als je met deze mentaliteit punten kunt pakken tegen grote teams, moet je ook kunnen opschuiven in het klassement. Of ik blij ben dat hier volgende week iemand anders staat? Absoluut."