Remco Evenepoel heeft snode plannen voor hectische finale: "Het wordt oorlog"

De openingsetappe van Parijs-Nice wordt volgens Remco Evenepoel geen gezondheidswandeling. "Het is een hectische finale", zegt de Belgische kampioen. "We hebben plannen om zelf iets te proberen."

Een glooiend landschap en kans op waaiers. Remco Evenepoel heeft zijn huiswerk gemaakt voor de 1e etappe in Parijs-Nice.

"Ik verwacht oorlog vandaag", zegt de kopman van Soudal-Quick Step.



"Ik denk dat de finale lekker zal worden opengebroken. Het zal een open koers zijn."

Zal Evenepoel met zijn team zelf het initiatief nemen? "Dat is niet onverstandig. Zeker met de hectische finale die eraan komt."

"Er zijn zeker plannen besproken om zelf iets te proberen. Als de situatie zich er niet toe leent, dan zullen we die plannen niet uitvoeren. Maar als het kan, waarom niet?"



Denkt Evenepoel aan de ritzege? "Als we met z'n vijven naar de streep gaan, kan dat", lacht de Belgische kampioen. "Want er zijn ook bonificatieseconden."

"Maar in een massasprint zal ik me niet mengen. Pedersen, Matthews en De Lie zitten in dit peloton en ik ben zeker niet rapper dan die mannen."