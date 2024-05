Koning Filip opent 40e editie Special Olympics: "Eerst medailles halen, daarna feesten"

Jan Vekemans is een van de deelnemers. Hij vindt de Special Olympics een belangrijk event: "Omdat we dan in de aandacht staan, want de G-sport wordt veel te weinig in de aandacht gebracht."



Hij heeft een speciale rol in de ceremonie: "Ik mag een zin van de eedaflegging zeggen: "Ik strijd om te winnen: mocht ik niet winnen, mogen mijn pogingen moedig, respectvol en eerlijk zijn.""



De Nationale Spelen leven ook dankzij de vele vrijwilligers, 2.000 per dag. Christine Arys is er al jaren een van. "Ik ben er heel toevallig ingerold dankzij een buurvrouw. Haar dochtertje had het syndroom van Down. Ik ben eens gaan kijken en was zo onder de indruk. De inclusie voor iedereen in de maatschappij is super."



De oudste vrijwilliger is Yvon Clément, die er van bij het begin bij was en al meer dan 40 jaar meedraait. "De eerste Spelen waren in 1980 in Nijvel. Ik heb toen een vriendschap teruggekregen die ik nooit had verwacht."



"Ik ben begonnen met een vinger te geven, dan een hand en ten slotte mijn arm. Ik ben nu 44 jaar vrijwilliger en ga het voor altijd blijven doen."



