Remco Evenepoel kijkt reikhalzend uit naar Parijs-Nice: "Ik denk dat het de hele week vuurwerk zal worden"

Remco Evenepoel heeft een hele winter uitgekeken naar Parijs-Nice, de Franse rittenkoers die zondag van start gaat. En zoals we dat van hem gewoon zijn, brandt de 24-jarige renner van ambitie. "In mijn carrièreplan is dit een koers die ik erbij wil hebben", vertelt hij daags voor de start aan Sporza.

Terwijl Tadej Pogacar zijn duivels ontbond op de Toscaanse grindwegen vlijde Remco Evenepoel zich neer voor de Sporza-camera, aan de vooravond van zijn eerste Parijs-Nice. "De koers is gereden en dat is goed. Nu hoef ik niet meer naar de finish te kijken en kan ik nog wat slapen", lacht Evenepoel wanneer we hem vragen naar de machtsontplooiing van Pogacar in Italië. Ook Evenepoel is niet vies van een lange solo. Is er misschien een geheim WhatsApp-groepje waarin de tenoren onder elkaar bedisselen wie van hoe ver zal aanzetten? "Nee, dat niet", glimlacht hij. "Het is mooi voor Pogacar, maar om naar te kijken, is het misschien wat saai. Maar als het kan, waarom niet?"

De eindzege hoeft niet meteen voor dit jaar te zijn, maar het liefst wel natuurlijk. Remco Evenepoel

Weinig spanning dus in de Strade Bianche, maar in Parijs-Nice verwacht Evenepoel meer strijd. "Het deelnemersveld is hier enorm sterk", blaast hij. "Roglic, McNulty, Vine, Almeida, Vlasov. Ook nog Bernal, Rodriguez ... Ik kan namen blijven opnoemen. Het is hier niet van de poes." "Het is een verdeeld parcours komende week, met een heel zwaar slotweekend en in de dagen daarvoor enkele pittige aankomsten. Tussendoor is er ook nog een mooie ploegentijdrit. Ik denk dat het hier de hele week vuurwerk zal worden." Kan Evenepoel daarbij de grootse vuurpijl afschieten? "Een etappe winnen zou sowieso mooi zijn. Maar we zijn hier met een klassementsploeg en dan mik je ook vooral op het klassement. Dat hoeft misschien niet meteen voor dit jaar te zijn, maar het liefst wel natuurlijk."

Het zou mooi zijn om in een lijstje na Frank Vandenbroucke te komen. Remco Evenepoel

Evenepoel beseft dat winnen niet eenvoudig wordt in dit deelnemersveld. "Maar er zijn wel veel kansen deze week, ook met die ploegentijdrit. We hebben een heel sterke ploeg. Gasten als Lampaert of Moscon, daarmee kun je naar de oorlog. Maar niks zal vanzelf komen deze week", aldus Evenepoel, die ook zijn geschiedenis blijkt te kennen. "De laatste Belg die hier kon winnen, is Frank Vandenbroucke (in 1998, red). Het zou mooi zijn om in een lijstje na hem te komen. Hier winnen alleen de heel grote namen. In mijn carrièreplan is dit wel een koers die ik erbij wil hebben", klinkt het ambitieus. Wat is het ideale scenario deze week? "De eerste 2 dagen doorkomen en dan een knaller van een ploegentijdrit rijden. Dan zien we wel wie er leider wordt. Daarna de leiderstrui consolideren, nog een ritzege pakken en proberen om in het geel op het podium te staan in Nice. Dat zou een geslaagde week zijn."

Over koersen in Frankrijk: "Meer media-aandacht en nerveuze finales"